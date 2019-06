Migranti, incendio in un centro d’accoglienza in Bosnia: almeno 32 feriti

Almeno 32 migranti sarebbero rimasti feriti in un incendio scoppiato nelle prime ore di questa mattina, sabato 1 giugno, in un centro di accoglienza a Velika

Kladusa, nel nordovest della Bosnia-Erzegovina, al confine con la Croazia. A dare la notizia sono stati media locali, che riferiscono come sul posto siano accorsi numerosi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme.

I feriti sono stati ricoverati in ospedali della zona.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di una disattenzione degli ospiti del centro.

La condizione dei migranti al confine con la Croazia. Secondo un’indagine realizzata da Amnesty International, la polizia croata mette in atto un violento sistema di respingimenti ed espulsioni nei confronti di migliaia richiedenti asilo.

Nel rapporto “Spinti ai margini: violenza e abusi contro i rifugiati e i migranti lungo la rotta balcanica”, l’organizzazione umanitaria denuncia anche che almeno 5500 uomini, donne e bambini sono intrappolati all’interno di fabbriche dismesse, e privi di servizi di prima necessità, in due piccole città bosniache nei pressi del confine con la Croazia, Bihac e Velika Kladusa, dove oggi 2 giugno si è sviluppato l’incendio.

Bosnia Erzegovina, “Trattati come animali e picchiati dalla polizia”: le famiglie che l’Europa non vuole

“La Bosnia ed Erzegovina non è in grado di offrire loro (ai migranti, ndr) protezione o condizioni di vita adeguate. Nei campi improvvisati mancano igiene, acqua calda e cure mediche e il cibo è insufficiente” è la denuncia di Massimo Moratti, direttore delle ricerche dell’Ufficio europeo di Amnesty International, che accusa anche la complicità dei governi dell’Unione Europea.

“Denunciamo come i governi europei, dando priorità ai controlli di frontiera più che al rispetto del diritto internazionale, stanno non solo chiudendo gli occhi di fronte al comportamento crudele della polizia della Croazia ma addirittura ne stanno finanziando le attività, alimentando così una crescente crisi umanitaria ai margini dell’Unione europea” scrive Amnesty International.

A riportare le violenze che i migranti subiscono lungo la rotta balcanica è stata anche Medici Senza Frontiere, che ha sottolineato come i richiedenti asilo non solo subiscono violenti respingimenti ma anche vivono nella quasi totale assenza di servizi di base.