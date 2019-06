Governo news 1 giugno | Ultime notizie governo | Salvini | Di Maio | Conte | Aggiornamenti governo oggi

Governo news 1 giugno | Oggi il governo giallo-verde compie un anno, tra non poche tensioni dovute al risultato delle elezioni europee 2019, che hanno visto la Lega stravincere con il 32 per cento e il M5S crollare con un 17 per cento di preferenze.

Governo news: Qui tutti gli ultimi articoli sul governo

Il 1 primo giugno 2018 nasceva dopo 90 giorni di gestazione il governo Conte, autoproclamatosi “governo del cambiamento”. A un nome ambizioso seguiva un programma altrettanto ambizioso condiviso dalle due forze della maggioranza: il contratto per il governo del cambiamento, che riassumeva in 30 aree d’azione gli obiettivi per questa legislatura.

Molte delle “promesse” contenute nel contratto risultano non mantenute.

> Il potere per il potere: così il M5S ha cambiato pelle in un anno. Una fotografia

A un anno esatto, il week-end della Festa della Repubblica si prevede ancora all’insegna di due crisi: una interna alla maggioranza e una tra governo italiano e Bruxelles. Venerdì 31 maggio il ministro dell’Economia Tria ha infatti consegnato alla Commissione europea la risposta alla lettera di richiamo inviata due giorni prima da Bruxellles a causa del debito eccessivo (Qui i dettagli).

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti