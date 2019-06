Gossip news | Ultime notizie oggi | Italiano e straniero | Aggiornamenti live

Gossip news ultim’ora: tutto sui Vip dello spettacolo | Aggiornamenti in tempo reale

GOSSIP NEWS – Gossip, notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani, ma non solo. Di seguito tutte le notizie succulente e curiose in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi.

Gossip news 1 giugno

Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano: ha rubato 1200 euro di magliette

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, venerdì 31 maggio 2019, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravatoalla Rinascente di piazza del Duomo a Milano.

L'ex concorrente del talent Amici stava uscendo dal grande magazzino con 6 magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita.

Gossip news 30 maggio

Il tronista Fabio Colloricchio fa sesso in tv: il video diventa virale

Nelle ultime ore sta circolando sul web un video andato in onda nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, versione spagnola, in cui si vede l’ex tronista Fabio Colloricchio intento a fare sesso con un’altra concorrente.



Gossip news 27 maggio

La sorpresa di Chiara Ferragni su Instagram ai suoi fan

Chiara Ferragni l’aveva annunciato dalla sua casa di Los Angeles: “Alle nove italiane del 27 maggio c’è una sorpresa per voi”. E la sorpresa per i fan della fashion blogger più famosa d’Italia è arrivata.

L’influencer su Instagram ha lanciato lo spot pubblicitario della sua prima linea di make-up firmata Lancome.



Gossip news 25 maggio

Pamela Prati sommersa di debiti: ecco cosa c’è dietro la storia del finto matrimonio

Roberto D’Agostino di Dagospia ha svelato uno dei retroscena che riguarda il cosiddetto Pratigate: la showgirl sarebbe piena di debiti e per questo si sarebbe inventata la storia del finto matrimonio.



Gossip news 21 maggio

Fedez e Leone in viaggio da soli per la prima volta: il rapper alle prese con la paternità | VIDEO

Il rapper italiano Federico Lucia (in arte Fedez) è partito per la prima volta da solo con il figlio avuto da Chiara Ferragni, Leone. Come se la cava il cantante alle prese con la paternità?



Gossip news 20 maggio

#ChiaraLand: ecco l’ultima trovata di Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno

Chiara Ferragni ha affittato il parco divertimenti Gardaland per festeggiare il suo 32esimo compleanno: l’hashtag #Chiaraland, neanche a dirlo, ha spopolato.



Gossip news 15 maggio

Chiara Ferragni si sfoga: “Basta, l’Italia è l’unico paese dove Uber non è più disponibile”

La blogger e influencer cremonese, a sorpresa, polemizza contro il governo: “Non posso credere che l’Italia sia l’unico paese dove c’è un tale scontro tra i tassisti e gli autisti di Uber”.



Gossip news 14 maggio

Elettra Lamborghini si sposa: “L’anno prossimo nozze con Afrojack”

L’ereditiera, cantante e coach di The Voice of Italy ha dichiarato che l’anno prossimo vorrebbe sposarsi con il dj e produttore olandese Afrojack: “Abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli”.



Gossip news 13 maggio

Meghan pubblica un’altra foto di Archie, ma ai fan non sfugge un particolare

La duchessa di Sussex ha pubblicato una seconda foto del piccolo Archie nel giorno della Festa della Mamma. Alcuni utenti hanno notato un particolare legato alla principessa Diana.



Gossip news 12 maggio 2019

Il fratello di Kate Middleton è depresso e pieno di debiti

James Middleton è considerato lo scapolo d’oro d’Inghilterra eppure il fratello della Duchessa di Cambridge è depresso e pieno di debiti: “So di essere un privilegiato e di vivere una vita agiata, ma questo non mi ha reso immune dalla depressione”.



Gossip news 10 maggio 2019

Il figlio di Carla Bruni si dichiara sovranista e anti-Ue: “Mia mamma stupita ma se ne infischia”

Aurélien Enthowen, figlio di Carla Bruni-Sarkozy e del filosofo Raphael Enthowen, si è dichiarato un fervente euro scettico e sovranista. Lo ha ammesso in una lunga intervista al quotidiano “Le Parisien.



Gossip news 8 maggio 2019

Jennifer Aniston in topless per i suoi 50 anni: la foto super sexy

Jennifer Aniston, per i suoi 50 anni, è in copertina sul numero di giugno della rivista americana di moda “Harper’s Bazaar”. L’attrice, regista e produttrice californiana si è fatta immortalare in topless, shorts, calze scure e tacchi a spillo dal fotografo Alexi Lubomirski.



Gossip news 6 maggio 2019

“It’s boy”: è nato il figlio di Harry e Meghan

Finalmente è arrivato il tanto atteso annuncio da parte dei Duchi di Sussex: il primogenito di Harry e Meghan è nato. Ancora però non si conosce il nome del settimo erede, in linea di successione, al trono inglese.



Gossip news 3 maggio 2019

Blake Lively è di nuovo incinta

L’attrice californiana Blake Lively aspetta il terzo figlio dal marito Ryan Reynolds: la coppia ne ha già altri due, Inez (2 anni) e James (4 anni). La diva di Hollywood si è presentata con il pancione sul red carpet dell’anteprima a New York del film “Pokémon: Detective Pikachu”.



Gossip news 2 maggio 2019

“Non sono io e non mi interessa”: il presunto padre di Paola Caruso rinnega la showgirl

Paola Caruso, la ex Bonas di Avanti un altro, è stata rinnegata dal presunto padre biologico: l’ex calciatore del Catanzaro Giuseppe Lorenzo. L’uomo ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione con la madre della showgirl e di non essere interessato neanche ad approfondire la questione.



L’assurda storia del (finto?) matrimonio di Pamela Prati

Pamela Prati si sposerà l’8 maggio. Ma nessuno ha mai visto lo sposo. E in tanti hanno avanzato l’ipotesi, all’inizio campata in aria e poi sempre più convincente, che Mark Caltagirone, il promesso sposo, in realtà non esista. Cosa c’è dietro?



Gossip news 1 maggio 2019

Ilary Blasi come non l’avete mai vista: la conduttrice è a Lourdes vestita da suora | FOTO

La popolare conduttrice tv e moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, è stata fotografata al Santuario di Lourdes dal settimanale Chi. La showgirl si trovava nel famoso luogo di culto insieme alla migliore amica per assistere i malati in pellegrinaggio.



Gossip news 30 aprile 2019

“Sono un trans d’animo. Potrei sposare un gay”: Alba Parietti spiazza tutti e rivela un flirt segreto

“Potrei innamorarmi di un gay e magari sposarlo”: Alba Parietti ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni alla trasmissione Italia sì condotta da Marco Liorni su Rai 1 il sabato pomeriggio. “J-Ax? Con tutto rispetto faccio fatica a dargli un volto, non c’è mai stato nulla”.



Gossip news 29 aprile 2019

“Io e Magalli non siamo mai stati insieme”: la presunta fidanzata 22enne smentisce il conduttore

“Siamo solo amici”. Dopo le ultime dichiarazioni del conduttore al settimanale di gossip, la giovane non ha esitato a ribadire il suo punto di vista.

“Sto subendo un nuovo attacco sui social per colpa di un’intervista di Magalli che nuovamente mi indica quale sua fidanzata e si permette persino di affermare che mi avrebbe lasciata in quanto lo “disturbavo” con videochiamate…”.



Ambra Angiolini non vuole sposare Massimiliano Allegri

“Ci ho messo tanto a pensare di piacermi e non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ‘fidanzate di’, ‘mogli di’, ‘ex di qualcun altro’. Io amo un uomo e questo può bastare”, ha detto Ambra Angiolini.



Matteo Salvini lascia in macchina la fidanzata Francesca Verdini durante il suo comizio | VIDEO

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, impegnato domenica in un comizio elettorale a Cantù (Como) a sostegno del candidato sindaco Alice Galbiati, è stato nuovamente paparazzato insieme alla fidanzata Francesca Verdini.



Gossip news 13 febbraio 2019

Belen rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Stefano Di Martino

La showgirl Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino di nuovo insieme?

La diretta interessata, in una lunga intervista a Repubblica, ha commentato per la prima volta le indiscrezioni su un ritorno di fiamma col suo ex marito.

“Tornerà con l’ex marito Stefano De Martino?”, è stata la domanda del giornalista.

Belen ha glissato, ma non ha smentito. “Sono in un momento particolare della mia vita”, ha risposto. Come riporta Repubblica, nel rispondere avrebbe anche guardato con fare complice alcune persone che erano presenti al momento dell’intervista.

Un “ammiccamento” che suggerirebbe una risposta affermativa: il ritorno di fiammo con Di Martino ci sarebbe veramente e non sarebbe solo una voce giornalistica.



Gossip news 12 febbraio 2019

Cecilia Rodriguez, bonjour finesse! La frase volgare sul cavallo che ha scatenato il web

“Se rinasco in un’altra vita voglio essere un cavallo così, con il pise**o fuori. Eh sì”. Cecilia Rodriguez maestra di stile non lo è stata mai. Stavolta, però, la sorella di Belen si supera ed esclama la frase che lascia a bocca aperta persino i suoi collaboratori.

La showgirl argentina pare abbia pronunciato la frase incriminata e poco elegante nel corso di uno shooting fotografico a Fuerteventura, alle Canarie. La bellissima Chechu mentre si preparava agli scatti, guardando il cavallo sul quale avrebbe dovuto montare per la campagna pubblicitaria, ha espresso la sua opinione.



Gossip news 11 febbraio 2019

Tutte le coppie che hanno aspettato la prima notte di nozze per fare sesso

Qualcuno lo fa per motivi religiosi, altri per convinzioni personali, altri ancora perché “l’attesa aumenta il desiderio”. Fatto sta che fare sesso dopo il matrimonio è tornata a essere una pratica più comune di quanto si pensi. E a dimostrarlo sono le tante coppie del mondo dello spettacolo che hanno optato per l’attesa.



Sanremo 2019, Salvini controbatte alla frecciata di Isoardi su Mahmood: “Chi mi conosce potrebbe osservare un rispettoso silenzio”

Continua il “battibecco” a distanza tra due ex fidanzati, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. E il campo di battaglia, ancora una volta, è Sanremo 2019. Dopo la vittoria di Mahmood poco apprezzata dal vicepremier, differentemente da quanto affermato della conduttrice de La prova del cuoco che sui social aveva dichiarato il suo sostegno, il ministro dell’Interno ha controbattuto velatamente: “Non commento. Ho 46 anni e non commento. Che questo ragazzo, per il quale mi sono sentito in torto tanto da chiamarlo, sia stato usato dalla sinistra, ci sta. Chi mi conosce potrebbe osservare un rispettoso silenzio”.



“Non ho fatto sesso con Hailey fino alle nozze. La castità mi ha salvato”: la rivelazione di Bieber

Il cantante Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin si sono sposati in gran segreto dopo tre mesi di fidanzamento a settembre 2018 e hanno rilasciato la loro prima intervista solo a febbraio 2019 alla rivista Vogue America.

Gossip news 2 febbraio 2019

Silvia Provvedi: “Ho tradito Fabrizio Corona con Fedez? Ecco come stanno le cose”

Silvia Provvedi ha davvero tradito Fabrizio Corona con Fedez?

Della vicenda si parla ormai da settimane, dopo che l’ex re dei paparazzi, in un’intervista a Verissimo, aveva raccontato di una “scappatella” tra la Provvedi, al tempo fidanzata proprio con Corona, e il rapper milanese.

“Il mio problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare. Lei mi ha tradito, parlo di Fedez, parlo di un altro cantante – disse Corona al programma di Canale 5 – Ma i suoi tradimenti non mi hanno ferito. In realtà, ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili”.



“Mi ha lasciato quando avevo più bisogno di lei”: parla il figlio di Grecia Colmenares

“Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. Queste le parole di Gianfranco, figlio dell’attrice nonché concorrente dell’Isola dei famosi 2019, Grecia Colmenares, sul rapporto con la mamma.“Mi ha lasciato quando avevo più bisogno di lei”: parla il figlio di Grecia Colmenares, la concorrente dell’Isola dei Famosi



