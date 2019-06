Champions League 2019 vincitore | Chi ha vinto | Tottenham Liverpool | Finale

CHAMPIONS LEAGUE 2019 VINCITORE – La Uefa Champions Legue 2018 2019 è stata vinta dal Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto in finale il Tottenham di Mauricio Pochettino 2-0. Decisive la reti di Mohamed Salah (su calcio di rigore) al primo minuto di gioco e di Origi (entrato al posto di uno spento Firmino) all’85esimo.

Pronti via, calcio di rigore per il Liverpool. Dopo appena 16 secondi dal calcio d’inizio, Sissoko tocca di mano un cross in area di Manè: calcio di rigore e trasformazione di Salah. In chiusura di partita il gol del definitivo 2-0 di Origi (bel diagonale da dentro l’area). In mezzo poche occasioni da rete e ritmo altalenante. Da segnalare alcune belle parate di Alisson negli ultimi minuti e alcuni strappi durante la gara da parte di entrabe le squadre, ma nulla di più. Insomma, non una finale indimenticabile.

Alla fine è quindi il Liverpool a fare festa. Per i Reds si tratta della sesta Champions League della loro storia. La prima per Jurgen Klopp, già sconfitto 2 volte in finale (una con il Borussia Dortmund; una con il Liverpool).

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA FINALE 2019

Klopp che al termine della partita ha parlato alla stampa: “Sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo, ma dovevamo vincere. E’ stata una stagione fantastica, intensa. Volvevamo farlo per loro (i tifosi, ndr). La mia famiglia è lì, seduta lì in alto. E’ per loro questa vittoria, per i miei allenatori, per i tifosi, il proprietario… Sono orgoglioso di questo club. Sono veramente orgoglioso”.

Champions League 2019 vincitore | Le azioni salienti della finale | Tottenham Liverpool

Le principali azioni della finale della Uefa Champions League 2018 2019, giocata oggi 1 giugno 2019:

Finale Champions League | SECONDO TEMPO | Tottenham Liverpool

93′ Son calcia ad incrociare, Alisson respinge

87′ GOL DEL LIVERPOOL : Origi calcia ad incrociare da dentro l’area e batte Lloris. 2-0 per i Reds

: Origi calcia ad incrociare da dentro l’area e batte Lloris. 2-0 per i Reds 85′ Erikson ci prova da calcio di punizione, Alisson devia in angolo

80′ Lucas calcia da dentro l’area, para a terra Alisson

80′ Son calcia dalla distanza, para Alisson

79′ Alli ci prova di testa, palla di poco alta sopra la traversa

72′ Alli prova il tiro a giro da dentro l’area, para Alisson

71′ Lancio lungo per Salah che scappa a tutti, l’egiziano la mette in area: libera la difesa del Tottenham

71′ Trippier mette un bel pallone in area, non ci arriva nessuno: il Liverpool si salva

69′ Milner calcia dal limite dell’area, palla di pochissimo a lato

58′ Copo di testa di Vertonghen, palla alta sopra la traversa

54′ Alli calcia da dentro l’area, salva la difesa dei Reds

54′ Bel cross per Manè, salva tutto Lloris

54′ Salah entra in area e calcia, salva la difesa del Tottenham

Finale Champions League | PRIMO TEMPO | Tottenham Liverpool

46′ Eriksen calcia dal limite dell’area, palla alta sopra la traversa

42′ Salah ci riprova dal limite, palla deviata in angolo

38′ Robertson calcia dalla sinistra, Lloris devia sopra la traversa

21′ Salah prova la conclusione dal limite, palla deviata in angolo da un difensore

17′ Alexander Arnold calcia dalla destra, palla di poco a lato

11′ Manè scappa a tutti su un lancio lungo, bravo Trippier a chiudere in angolo

10′ Sissoko calcia dal limite, palla alta sopra la traversa

2′ GOL DEL LIVERPOOL : sul dischetto si presenta Salah che calcia forte, centrale e batte Lloris. 1-0 per i Reds

: sul dischetto si presenta Salah che calcia forte, centrale e batte Lloris. 1-0 per i Reds 1′ Parte fortissimo il Liverpool con Manè che – dopo appena 16 secondi dal calcio d’inizio – prova il cross in area, Sissoko tocca il pallone con il braccio: calcio di rigore per i Reds!

Champions League 2019 vincitore | Le formazioni ufficiali di Tottenham e Liverpool

Ecco le formazioni con cui Tottenham e Liverpool hanno iniziato la partita. Le scelte dei due allenatori (Pochettino e Klopp):

Tottenham (4-3-2-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son; Kane.

All. Pochettino.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

All. Klopp.

Champions League 2019 vincitore | Dove si è giocata la finale Tottenham Liverpool | Stadio

La finale della Uefa Champions League tra Tottenham e Liverpool si è giocata al Wanda Metropolitano di Madrid. Sul sito dell’Uefa le principali informazioni sullo stadio:

L’impianto appena ricostruito ha sostituito il Vicente Calderón come stadio di casa dei tre volte vincitori della UEFA Europa League dell’Atlético Madrid.

Chiamato così in onore dell’originale Estadio Metropolitano – sede dell’Atlético sino al 1966.

È aperto al pubblico dal 16 settembre 2017, ovvero dalla sfida di Liga contro il Málaga vinta dall’Atlético per 1-0 grazie alla prima rete in assoluto nell’impianto messa a segno da Antoine Griezmann.

Situato sull’Avenida Luis Aragonés (chiamata così in onore del Ct che ha condotto la Spagna alla vittoria di UEFA EURO 2008), ha una capienza di circa 68.000 posti.

Costruito con un’attenzione particolare verso l’ambiente, l’illuminazione a LED e i pannelli solari riducono il consumo energetico mentre l’acqua piovana irriga il campo.

Situato nella parte nord-est di Madrid, è facilmente raggiungibile con la linea sette della metropolitana (fermata: Estadio Metropolitano).

Champions League 2019 vincitore | Lo spettacolo del pre partita

I tifosi del Liverpool, durante il pomeriggio, prima della finale contro il Totteham, hanno dato spettacolo nel centro di Madrid. Ecco il video: