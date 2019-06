Un bambino povero studia sotto un lampione: milionario paga per ripristinare la luce

Bambino peruviano studia lampione | Studiare e cercare di cambiare il proprio destino. Lo studio come salvezza, come speranza. Una speranza accesa anche quando le condizioni sono avverse e si è troppo piccoli per affrontare problemi che spetterebbero agli adulti.

Eppure Víctor Martín Angulo Córdoba, studente peruviano di 11 anni, non si è scoraggiato e ha continuato a studiare anche se nella casa in cui abita, a Moche in Perù, manca l’energia elettrica.

Victor è stato filmato mentre fa i compiti sotto un palo della luce della strada in cui abita. La sua famiglia non ha il denaro necessario per pagare la bolletta e così il piccolo studente ha deciso di superare questo ostacolo studiando in strada.

Víctor è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della prefettura locale, e le immagini hanno fatto il giro del mondo su Internet.

Proprio grazie a quel video la vita del giovane studente ha preso una svolta: le immagini hanno permesso a Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, filantropo del Bahrein, di venire a conoscenza della storia del ragazzo. Il ricco trentunenne ha poi deciso di finanziare la ricostruzione dell’umile casa della famiglia di Victor, riporta il quotidiano Tubarco.

Yaqoob, che ha detto di aver avuto da bambino una storia simile a quella dell’undicenne peruviano, ha anche aiutato la mamma di Victor a trovare un lavoro: in questo modo potrà aiutare il figlio ad avere una migliore qualità di vita. Víctor ha confidato a un quotidiano locale, Perfil, di avere molta voglia di studiare e di voler diventare un poliziotto per “lottare contro i corrotti, i ladri e le droghe”. Il filantropo arabo ha poi promesso di finanziare le riparazioni della scuola del ragazzo. “Grazie per l’aiuto che ci stai dando, grazie mille per aiutarci a ricostruire la nostra scuola, per permetterci di continuare a studiare”, ha detto Victor a Diario Correo. “Continuo a chiedermi: com’è possibile che una persona dall’altra parte del mondo sia venuta a conoscenza di questa storia?”, ha invece dichiarato Rosa, la mamma del giovane, ancora incredula per l’inattesa buona sorte. bambino peruviano studia lampione | Notizie dal Perù: sisma di magnitudo 8 colpisce il paese