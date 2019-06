🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 31 maggio 2019 | Dati Auditel | Share | Ballando con le stelle | Ciao Darwin | Iron Man 3

ASCOLTI TV 31 MAGGIO 2019 – VENERDÌ – Serata ricca di colpi di scena per quest’ultimo venerdì di maggio. La stagione televisiva è pronta a volgere al termine e lo dimostrano Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 che ieri ha chiuso con la finalissima e Ciao Darwin che è andato in onda con il Best of. La scelta di Rai 1 e Canale 5 avrà aiutato gli ascolti?

Cosa è andato in onda ieri sera? Rai 1, come detto, ha puntato tutto sulla finale di Ballando con le Stelle, anticipata al venerdì per lasciare spazio alla finale della Champions League in programma oggi, 1 giugno 2019.

Canale 5 ha risposto con il Best of di Ciao Darwin, programma che ha fatto incetta di ascolti durante il periodo di messa in onda.

Chi avrà vinto la battaglia degli ascolti? Di seguito tutti i dati nel dettaglio:

Ascolti tv 31 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Ascolti tv 31 maggio 2019 | Venerdì | Access prime time | Auditel ieri sera

