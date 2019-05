Ultimi sondaggi oggi 31 maggio | Governo news Salvini

ULTIMI SONDAGGI OGGI 31 MAGGIO – Per la maggioranza degli italiani l’errore più grande commesso dai Cinque Stelle, quell’errore che li ha portati ad essere il terzo partito in Italia alle elezioni europee con solo il 17 per cento, sarebbe “l’aver seguito troppo Matteo Salvini”.

Sondaggio Ipsos – Dagli ultimi sondaggi Ipsos pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno si evince che il 37 per cento degli intervistati alla domanda “il Movimento 5 stelle ha perso le elezioni soprattutto perché…” ha risposto che purtroppo il problema è stato quello di aver seguito in maniera troppo evidente le orme di Salvini.

A sinistra – Il Movimento si è poi accorto tardi che avrebbe dovuto prendere le distanze. Il 38 per cento ha risposto invece che il Movimento capitanato da Di Maio ha perso perché al suo interno sono prevalse idee più di sinistra e progressiste che non sono piaciute alla maggior parte degli elettori. Il 25 per cento ha risposto invece di non sapere o non ha voluto esprimere la sua opinione.

Il governo resta in piedi – È stato poi chiesto agli elettori se qualcuno ha ricordato le scorse elezioni nelle quali Renzi raggiunse il 40 per cento per poi fermarsi sotto la percentuale del 19 per cento a marzo dello scorso anno.

Secondo il 61 per cento degli intervistati Salvini, a differenza di Renzi, durerà di più come leader politico mentre il 22 per cento ha risposto di credere che invece perderà con facilità i voti ottenuti così come capitò all’ex segretario del Pd. Soltanto il 17 per cento non ha risposto o non ha indicato alcuna preferenza.

