🔴 SE CERCHI LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO, CLICCA QUI

Notizie ultima ora oggi | Notizie cronaca e politica di oggi | Ultime News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

L’agenda di oggi | Venerdì 31 maggio

Governo: pressing della Lega su flat tax e Tav. Di Maio rivede l’organizzazione del Movimento dopo il voto su Rousseau.

Conti Pubblici: scade il termine per la risposta dell’Italia alla lettera Ue.

Economia: considerazioni finali di Visco, governatore Bankitalia.

Usa: il Missouri potrebbe diventare il primo Stato senza ospedali dove poter abortire.

Islam: alla Mecca summit Organizzazione cooperazione islamica.

Caso Cucchi: processo in Corte d’assise.

Procura di Roma: sviluppi nell’inchiesta su Palmara.

Salute: oggi è la Giornata mondiale senza tabacco.

Giro d’Italia: presentazione della ventesima tappa sulle Dolomiti.

L’agenda di oggi | Giovedì 30 maggio

Governo: il premier Conte cerca di ricompattare l’esecutivo. Tensioni per la prevista sentenza di primo grado sul viceministro leghista Rixi.

Conti pubblici: attesa la risposta del governo italiano alla lettera Ue. Incontro Salvini-Tria.

M5S: sulla piattaforma Rousseau si vota sulla fiducia a Di Maio.

Iran: vertice alla Mecca dei paesi arabi e islamici.

Ue: in Commissione ingresso di Albania e Macedonia del Nord.

Usa: il segretario statunitense Mike Pompeo arriva a Berlino per il suo tour europeo.

Cannabis light: sentenza della Cassazione sulla punibilità per quella a basso Thc.

Giro d’Italia: diciottesima tappa da Valdaora a Santa Maria di Sala.

L’agenda di oggi | Mercoledì 29 maggio

Governo: si cerca un nuovo equilibrio nell’esecutivo dopo le europee. Previste due riunioni distinte dei gruppi parlamentari di maggioranza, la Lega con Salvini e M5S con Di Maio.

Conti pubblici: il collegio dei commissari Ue discute il caso Italia, attesa lettera con richiesta di chiarimenti a Roma.

Cina: conferenza stampa di Huawei dopo l’embargo Usa.

Politica: al via l’iter in commissione alla Camera sul conflitto d’interessi.

Brexit: attesa decisione Corte su incriminazione Johnson per aver mentito.

Libia: pressing di Haftar su Tripoli, riunione del Consiglio di sicurezza Onu.

Israele: scade il termine per formare il governo.

Lettonia: il parlamento elegge il capo dello Stato.

Giro d’Italia: diciassettesima tappa, Commezzadura-Anterselva.

Formula 1: a Vienna i funerali di Niki Lauda.

L’agenda di oggi | Martedì 28 maggio

Ue: convocato per oggi il Consiglio straordinario dopo le Europee, presente anche il premier Conte. In arrivo la lettera all’Italia sul debito eccessivo.

Governo: le due forze di maggioranza cercano nuovi equilibri dopo il voto. Salvini spinge su flat tax, Tav e autonomia. Per M5S momento di riflessione.

Economia: sviluppi su Fca dopo l’annuncio della proposta di fusione con Renault.

Politica: decreto sblocca cantieri in Aula al Senato, dl crescita in esame in Commissione alla Camera.

Giappone: Trump a Yokosuka partecipa a un evento in una base navale Usa per il Memorial Day.

Corea del Nord: attesa la diffusione del rapporto dell’Alto commissario Onu per i diritti umani.

Clima: a Vienna l’Austrian World Summit.

Giro d’Italia: sedicesima tappa, Lovere-Ponte di Legno.

L’agenda di oggi | Lunedì 27 maggio

Governo: attesi i risultati definitivi del voto alle elezioni europee. In Italia governo in bilico dopo boom della Lega e il calo M5s.

Europee: si attendono reazioni e dichiarazioni dei leader politici. Briefing della Commissione Ue.

Lega: Salvini a Milano a via Bellerio, conferenza stampa alle 10.30.

Elezioni amministrative: attesi i risultati del voto alle elezioni amministrative e regionali in Piemonte. Commenti e reazioni.

Economia: Mercatone Uno, al Mise tavolo di crisi con Di Maio per tentare di salvare asset e posti di lavoro.

Austria: dopo la crisi di governo, il parlamento vota la mozione di sfiducia verso il cancelliere Sebastian Kurz.

Onu: alla Farnesina la conferenza delle Nazioni Unite “Pace, Giustizia e Istituzioni dell’Agenda 2030”

L’agenda di oggi | Venerdì 24 maggio Governo: continua lo scontro tra Lega e M5s. I due vicepremier si accusano reciprocamente di voler far cadere il Governo dopo le elezioni europee. Europee: ultimo giorno di campagna elettorale in Italia. Al voto Irlanda e Repubblica Ceca. Clima: in tutto il mondo e in 126 città italiane si svolge il ‘Fridays for future’, il secondo sciopero globale per il clima. Brexit: la premier May incontra i suoi ministri e i deputati conservatori. Si fa sempre più concreta l’ipotesi dimissioni. Libia: tregua sempre più lontana nello scontro tra il premier Serraj e il maresciallo Haftar. Ultrà: si tiene il processo per due tifosi della Lazio fermati prima della finale di Coppa Italia. Giro d’Italia: tredicesima tappa, la prima di montagna, da Pinerolo a Ceresole Reale.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –