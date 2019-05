Tottenham Liverpool probabili formazioni | Finale Champions League 2019 |

TOTTENHAM LIVERPOOL PROBABILI FORMAZIONI – Domani, sabato 1 giugno 2019, alle ore 21 al Wanda Metropolitano di Madrid Tottenham e Liverpool giocano la finale della Uefa Champions League 2018 2019. Spurs contro Reds. Pochettino contro Klopp. Chi porterà a casa la coppa dalle grandi orecchie?

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019

L’attesa per la sfida è tantissima. Migliaia di tifosi inglesi stanno invadendo Madrid. Ma quello che interessa di più è il campo. Chi giocherà? Quali saranno le formazioni di Tottenham e Liverpool per la finale?

Pochettino è alle prese con il grande dubbio relativo a Kane: il bomber (out dal 9 aprile per un problema alla caviglia) è in miglioramento ed è stato convocato, ma potrebbe partire dalla panchina in favore della coppia Lucas-Son che tanto bene ha fatto nelle ultime partite.

Eriksen trequartista, Alli in mediana con Wanyama e Sissoko. In difesa, davanti a Lloris: Vertonghen e Alderweireld centrali, Trippier e Rose terzini con licenza di offendere.

LE STATISTICHE DI TOTTENHAM LIVERPOOL

Klopp ritroverà sia Salah sia Firmino, assenti per infortunio nella serata indimenticabile della vittoria sul Barcellona. Con loro lì davanti agirà anche Mané. Sicuro assente Naby Keita: Wijnaldum ed Henderson mezzali ai lati di Fabinho. Robertson verso il recupero sull’out difensivo di sinistra, Alexander-Arnold a destra. Van Dijk e Matip al centro. In porta, ovviamente, Alisson.

Ecco le probabili formazioni di Tottenham e Liverpool:

TOTTENHAM: (4-3-1-2) Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

All. Pochettino

LIVERPOOL: (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

All. Klopp

DOVE VEDERE LA FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019

Tottenham Liverpool probabili formazioni | Dove vedere la partita in streaming e diretta tv

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia dal canale satellitare Sky Sport sia in chiaro, gratis, dalla Rai (Rai 1).

La partita andrà in onda anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGO (riservata agli abbonati Sky) e RaiPlay.it (gratis, previa registrazione)

