STASERA IN TV CIAO DARWIN CANALE 5 – Ultimo appuntamento per questa edizione di Ciao Darwin 8. Stasera in tv su Canale 5 dalle 21.20 andrà in onda l’ultima puntata dello show di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per l’occasione ci sarà una puntata speciale, intitolata i Darwin di Donatello. Si conclude così un’edizione molto fortunata dal punto di vista degli ascolti e del seguito da parte del pubblico, ma caratterizzata anche dall’incidente che ha colpito Gabriele Marchetti, concorrente finito in ospedale qualche settimana fa e che rischia di rimanere paralizzato a causa di una caduta sul gioco dei rulli.

Stasera in tv Ciao Darwin Canale 5 | Darwin di Donatello

Nel corso dell’ultima puntata di Ciao Darwin 2019 verrà eletto il vincitore tra i vari concorrenti che si sono distinti nel corso di questa edizione, ripercorrendo i momenti salienti e più trash.

Una sorta di “meglio di” di quanto accaduto, per rivedere le scene più divertenti o recuperare qualcosa che vi siete persi nelle puntate precedenti. Tra i premi che verranno assegnati nel corso di questa puntata, quello di Personaggio dell’anno, Premio faccia tosta, Mister Darwin, Miss Darwin, Miglior Look e Miglior Performance.

Come sempre, poi, ci sarà l’immancabile Madre Natura, uno dei momenti più attesi dagli appassionati del programma. Questa sera 31 maggio 2019 la bella modella a ricoprire questo ruolo è Sara Croce, già protagonista nella sesta puntata di Ciao Darwin di quest’anno. La 21enne ha inoltre partecipato anche a Miss Italia.

Stasera in tv Ciao Darwin Canale 5 | Orario

A che ora sarà stasera Ciao Darwin 8? L’appuntamento con il programma di Bonolis è a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Non perdetevi dunque l’ultima puntata di Ciao Darwin.

