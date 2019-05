🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | 31 maggio

STASERA IN TV BALLANDO CON LE STELLE RAI 1 – Questa sera, 31 maggio 2019, va in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La finale del talent show va in onda su Rai 1 e tra le sei coppie vedrà soltanto un vincitore.

Cosa aspettarsi da questa finale? Quali sono i concorrenti ancora in gara? E chi sarà l’ultimo ballerino per una notte? Vediamolo insieme.

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | Chi vince

Ballando con le stelle è pronto a salutare il suo pubblico. Rai 1 manda la finale in onda di venerdì, dopo aver dato doppio appuntamento con le due semifinali la scorsa settimana (in onda venerdì e sabato). Milly Carlucci è pronta a salutare Rai 1, ma chi sarà il vincitore dell’edizione 2019 di Ballando con le stelle?

In gara abbiamo: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara di Vaira, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Angelo Russoe Anastasia Kuzmina e poi Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

I finalisti di Ballando con le stelle 2019

Chi porterà a casa la coppa? A stabilirlo sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | Ospiti

Anche questa sera ci sarà un ballerino per una notte e viene dritto dalla concorrenza: Ivan Cottini è l’ospite dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Chi bazzica il mondo della De Filippi avrà già avvertito le antenne vibrare al suono di questo nome, perché Cottini è stato un ballerino della scuola di Amici (talent di Mediaset).

In occasione della finale, Ivan Cottini si esibirà sul palco di Ballando con le stelle.