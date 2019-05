Stasera in tv 31 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Ballando con le stelle finale | Ciao Darwin di Donatello | Knock knock

STASERA IN TV 31 MAGGIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 31 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 31 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Ballando con le Stelle (finale)

Su Rai 1 questa sera arriva l’attesissima finale di Ballando con le stelle: quale sarà la coppia di ballerini vincitrice dello show condotto da Milly Carlucci? In finale sono rimasti Milena Vukotic, accompagnata da Simone Di Pasquale, Ettore Bassi con Alessandra Tripoli, Nunzia De Girolamo insieme a Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara Di Vaira, Dani Osvaldo e Vera Kinnunen e Angelo Russo che balla insieme ad Anastasia Kuzmina.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Iron Man 3

Su Rai 2 arriva il film Iron Man 3, un vero must per tutti gli appassionati di supereroi, con Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow, Ben Kingsley, Guy Pearce.

La trama: Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico che non conosce alcun limite. Quando Stark trova il suo mondo personale distrutto per mano del rivale, si imbarca in una straziante missione tesa a trovare il responsabile. Mettendo alla prova il suo coraggio e con la schiena al muro, Stark è costretto a ricorrere alle sue sole forze e abilità per sopravvivere e proteggere le persone a lui più care. Mentre combatte, scopre anche la risposta alla domanda che da sempre lo perseguita in segreto: è l’uomo che fa l’armatura o è l’armatura che fa l’uomo?

Ecco il trailer:

Stasera in tv 31 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando Rai Pipol

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Smetto quando voglio

Questa sera Rai 3 trasmette il film Smetto quando voglio, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Neri Marcorè.

La trama: Pietro Zinni (Edoardo Leo), ricercatore e genio trentasettenne, perde il posto di lavoro a causa dei tagli all’università. Per sopravvivere ha un’idea tanto semplice quanto drammatica: mettere insieme una banda criminale, reclutando i migliori ex colleghi finiti a lavorare chi benzinaio o come lavapiatti e chi a giocare a poker. Contando su macroeconomia, neurobiologia, antropologia, lettere classiche e archeologia, la banda ha un successo immediato, le cui conseguenze – soldi, potere e donne – saranno però difficili da gestire.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Quarto grado

Su Rete 4 stasera Quarto grado, il programma che tratta i principali fatti di cronaca nera italiana e gli storici cold case, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv 31 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Ciao Darwin 8 – I Darwin di Donatello

Su Canale 5 arriva l’ultimissima puntata della stagione di Ciao Darwin 8, il fortunato programma condotto da Paolo Bonolis, di gran lunga campione di ascolti della stagione Mediaset. Nella puntata speciale di stasera, ci sarà una sorta di raccolta dei migliori momenti di quest’edizione, con tanto di premi consegnati ai concorrenti più simpatici e che si sono distinti maggiormente. Ci sarà da ridere a crepapelle.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: Scena del crimine

21.25 – Knock Knock

Su Italia 1 il film Knock Knock, del 2015, con Keanu Reeves, Ana de Armas, Lorenza Izzo, Ignacia Allamand, Aaron Burns, Colleen Camp.

La trama: Evan Webber è un architetto felicemente sposato con Karen, un’artista di successo. La donna per il weekend della festa del papà, parte con i figli per una gita sulla spiaggia precedentemente programmata. Evan, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora a un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bel. Con la scusa di dover usare internet per trovare l’indirizzo di una festa, le due ragazze entrano in casa. Cosi’ cominceranno i problemi per Evan, che dovrà cercare si sopravvivere alle due fino al rientro della sua famiglia.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Torna con un nuovo appuntamento con l’approfondimento di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro e tutta la sua banda. Tanta satira politica, attualità e analisi con i tanti ospiti.

Stasera in tv 31 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Tv8 va in onda lo show Bruno Barbieri – 4 Hotel, con il celebre chef divenuto famoso nella televisione italiana con MasterChef.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – Catch-22 Ep. 3

20:05 – Catch-22 Ep. 4

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno Prima TV

Su Sky Cinema 1 arriva in prima tv il film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, del 2018, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent.

La trama: Ray Breslin, l’uomo in grado di fuggire dalle prigioni più dotate di sistemi di sicurezza a prova di evasione, è ora a capo di un team che si occupa della stessa materia. Il suo agente più abile, Shu Ren, è finito insieme a quello che considera un fratello in una prigione denominata Ade da cui sembra davvero impossibile fuggire. Le sue coordinate cambiano costantemente e tutto ruota attorno a un’arena dove vengono convocati i prigionieri per combattere tra loro.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda Gara 1 delle finali playoff NBA tra Toronto e Golden State. Golden State alla quinta finale consecutiva, Toronto alla prima della sua storia: non c’e’ nulla di scontato nelle NBA Finals 2019.

Stasera in tv 31 maggio | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Sky Uno trasmette un nuovo episodio del cooking show 4 ristoranti Spagna, versione spagnola dell’amato show trasmesso anche in Italia.