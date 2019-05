SARA CROCE MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 – AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Sara Croce è stata una delle Madre Natura che ha animato l’ottava edizione di Ciao Darwin. Il 31 maggio va in onda uno speciale del programma di Bonolis intitolato Darwin di Donatello, una sorta del meglio di quest’edizione che ripropone i migliori personaggi che hanno lasciato un segno nell’arco di dieci puntate.

Quest’anno Ciao Darwin ha voluto rivoluzionare il proprio format, almeno per quanto riguarda Madre Natura: infatti ogni puntata ne aveva una diversa, ma qualche eccezione nel cammino è stata fatta.

Prima Ema Kovac, tornata nella puntata del 24 maggio, e adesso tocca alla bella e italiana Sara Croce.

Come sempre si tratta di un’avvenente modella pronta a far impazzire il pubblico in studio e quello da casa.

Il compito di Madre Natura è quello di far girare il mappamondo per decidere i concorrenti estratti a sorte che dovranno affrontarsi nelle varie prove, da quella di coraggio alla macchina del tempo.

Ma chi è la Madre Natura di questa sera a Ciao Darwin 8? Si tratta di Sara Croce, come anticipato dal sito SuperGuidaTv.

Per la prima volta in questa edizione di Ciao Darwin, nel ruolo di Madre Natura c’è una ragazza italiana. Sara Croce è una modella originaria di Pavia, alta un metro e ottantadue centimetri. A colpire, oltre all’altezza, sono i suoi bellissimi occhi azzurri e i capelli lunghi e biondi, tanto che è stata paragonata ad Eva Kant ed Eva Herzigova.

Sara Croce non è nuova al mondo televisivo: ha già partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi al quarto posto. Si è diplomata all’Istituto ‘Maserati’ di Voghera ed è stata protagonista nel fumetto celebrativo di Diabolik, interpretando Eva Kant.

Molto attiva su Instagram, Sara Croce è seguita da oltre 30mila persone. Ora per lei la grande opportunità di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5 interpretando il ruolo di Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin del 19 aprile 2019 e poi anche venerdì 31 maggio 2019 per i Darwin di Donatello.