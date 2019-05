Tweet da account parodia di Salvini: “Tassa di 400 euro a cittadino per pagare l’Ue”. Il PD ci casca

Davvero il vicepremier Matteo Salvini ha proposto una mini-patrimoniale da 400 euro a testa per ripagare la multa da 3,5 miliardi di euro all’Unione europea?

La risposta è ovviamente no, ma complice un tweet diffuso qualche giorno fa da un “parody account” del ministro dell’Interno in molti hanno iniziato a credere fosse una proposta realmente avanzata dal segretario della Lega tanto che nella serata del 30 maggio, il tweet è stato citato in diretta a Piazza Pulita dall’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti per avvalorare l’ipotesi che Salvini stesse per varare un prelievo forzoso dai conti correnti a danno dei cittadini italiani.

“3.5 miliardi di multa, spread a 290. L’Europa crede di farci paura. Non sa che con 9 milioni di italiani che credono in me, quella multa per noi è semplicemente ridicola. Con solo 400 euro a testa paghiamo tutto e li lasciamo pure la mancia per il caffè. Bacioni“, si legge nel tweet diffuso dall’account @salvinimi nella giornata del 28 maggio e divenuto virale nel giro di poche ore.

Sebbene quel “bacioni” finale riprenda lo stile social del ministro dell’Interno, il tweet è ovviamente un fake, pubblicato da un account che nella propria bio chiarisce di essere un account parodia.

Nella puntata di Piazza Pulita andata in onda nella serata di giovedì 30 maggio, questo tweet, sebbene platealmente fake, è improvvisamente entrato al centro del dibattito in studio.

Dal minuto 1.51.00, Alessandra Moretti, discutendo con il giornalista Francesco Borgonovo delle politiche economiche del governo Conte, dice: “L’altro giorno Salvini ha pubblicato un tweet dove sostiene che con 400 euro a testa paghiamo tutto e rimane anche la mancia. Domando a Rinaldi (neo-europarlamentare della Lega, ndr), che cosa significa? Un prelievo forzoso sui conti correnti? Con 400 euro a testa degli italiani noi paghiamo tutto, vuol dire un prelievo forzoso”.

La discussione in studio è proseguita senza rilevare immediatamente che il tweet citato dalla dem Moretti fosse un fake finché, dopo la pubblicazione di un articolo di debunking da parte di Bufale.net, la stessa redazione di Piazza Pulita è intervenuta per spiegare che l’argomentazione dell’eurodeputata dem si basava su un fake: “Fact checking. Il tweet di #Salvini citato da @ale_moretti sul prelievo di 400 euro per pagare la multa dell’Europa è falso. Proviene da un account parodia”.

La consigliera regionale ha immediatamente twittato le scuse ringraziando Bufale.net, ma ormai il danno era fatto.

A QUESTO LINK IL VIDEO DI PIAZZAPULITA (DAL MINUTO 1.51.00)

Cannabis light, Salvini commenta la sentenza: “Noi contro tutte droghe, sì al divertimento sano”