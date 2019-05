La dieta di Meghan Markle per rimettersi in forma dopo la gravidanza

Royal Family Meghan Markle dieta

Da sempre impeccabile, Meghan Markle, a meno di un mese dalla nascita del royal baby Archie, seppur bellissima, ha deciso di iniziare una dieta per rimettersi in forma. Si sa, la gravidanza per una donna significa anche accettare che il proprio corpo per alcuni aspetti cambi forma, si modifichi.

La duchessa di Sussex ha scelto di tornare in forma il prima possibile e così ha deciso di partire dall’alimentazione. Anche perché, come è già successo in passato con le altre donne reali, le rigide regole di Buckingham Palace vogliono che tutto sia sempre perfetto. E, quindi, ci si aspetta che anche la bellissima Meghan torni a essere splendente come lo era prima della gravidanza.

L’immagine per la casa reale inglese è fondamentale, dunque anche – e soprattutto – quella della duchessa deve essere impeccabile.

Royal Family Meghan Markle dieta | La dieta salutista

L’alimentazione della moglie del principe Harry, come i tabloid britannici ci hanno insegnato sin dall’inizio – è salutista al massimo. Le scelte alimentari della duchessa di Sussex sono sempre state particolarmente attente alla salute e al benessere.

Anche sul suo blog, The Thig, la duchessa ha più volte sottolineato come la questione di un’alimentazione sana rivesta una grande importanza nella sua vita, da sempre. Già in passato era stata diffusa una dieta quotidiana che l’ex star di Suite seguiva meticolosamente.

Royal Family Meghan Markle dieta | L’ora del detox

Una dieta che la duchessa di Sussex dovrebbe seguire anche ora, fatta di pasti detox e centrifughe che, accompagnati a alimenti salutari la aiuterebbero a perdere peso e a tornare in forma. Sappiamo inoltre che la neo mamma ha scelto di eliminare dalla sua alimentazione il caffè.

Già in passato, quando ancora non vestiva i panni della duchessa di Sussex, Meghan aveva confessato di non trovare i prodotti a base di caffeina particolarmente salutari e per questo ha deciso ormai da tempo di escluderli dai suoi pasti.

Il tè verde, invece, sarebbe una delle bevande predilette da Meghan Markle. La duchessa pare ne faccia un gran uso, apprezzandone proprietà ed effetti benefici. Fondamentalmente la duchessa predilige una dieta vegetariana, ma nel fine settimana si concede un dei piatti a base di carne.

Guardaroba dei Royals: tutte le folli spese di Meghan Markle, quanto costano e chi paga i suoi abiti