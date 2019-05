Reddito di cittadinanza pagamento maggio 2019 | Secondo accredito | Inps

Sono giorni delicati e di grande attesa per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in attesa del pagamento relativo a maggio 2019 disposto dall’Inps. Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate voci circa un possibile slittamento della ricarica sull’apposita card, poi smentite dal ministero del Lavoro.

Adesso è direttamente l’Inps a chiarire che non ci sono problemi sull’erogazione del reddito di cittadinanza. E che anzi il 29 maggio 2019 sono avvenuti regolarmente i pagamenti su tutte quelle card consegnate ad aprile e riferite alle domande per il sussidio presentate entro il mese di marzo.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha aggiunto inoltre che il numero totale delle ricariche relative a maggio è stato di 498.668, mentre sono 16 in tutto le ricariche non andate a buon fine. In questi ultimi casi, sono in corso alcune verifiche per scoprire la natura del problema.

Secondo i dati diffusi dall’Inps, sono state circa 50mila le domande per il reddito di cittadinanza presentate a marzo 2019. L’Istituto il 15 maggio, dopo aver analizzato ed elaborato le richieste, ha dato mandato a Poste italiane di disporre la consegna delle card e poi i pagamenti. “Questo – si legge nel comunicato – ha determinato lo slittamento della ricarica relativa al mese di aprile che è

prevista per la prossima settimana”.

Per quanto riguarda le domande presentate a maggio, invece, secondo l’Inps i tempi di lavorazione saranno ancora più brevi, con le disposizioni di pagamento trasmesse a Poste già il prossimo 15 giugno. A fine mese di giugno, quindi, è prevista la ricarica delle card già consegnate relative alle domande presentate a marzo ed aprile.

