Prime pagine quotidiani oggi | Venerdì 31 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 31 MAGGIO – Ecco, di seguito, i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, venerdì 31 maggio 2019. In evidenza sui giornali italiani il verdetto della Corte di Cassazione sulla cannabis light, la condanna del viceministro leghista Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi per peculato e il voto degli iscritti M5S che ha confermato Luigi Di Maio capo politico con l’80 per cento dei consensi. Il Messaggero e Il Mattino, intanto, sottolineano l’esistenza di un nuovo piano della Lega per un condono fiscale. Il Fatto Quotidiano attacca: “Salvini si crede premier”.

Corriere della Sera: “Stop ai negozi di cannabis. In Italia 800 punti vendita: per la Cassazione è reato il commercio di oli e foglie”

La Repubblica: ” Il Governo va, per ora. Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi si dimette, ma Salvini rilancia: sospendiamo codice degli appalti. Poi attacca i ministri Costa, Toninelli e Trenta. Il referendum conferma Di Maio, Fico non vota”

La Stampa: “Salvini contro i giudici. E la guerra nel Csm preoccupa il Quirinale. Rixi condannato lascia il governo. Il vicepremier: non c’è uno straccio di prova”

Il Messaggero: “Condono, si riapre il fronte. Vertice Lega-Tria. Spunta il piano per la sanatoria tombale al 20 per cento. M5S si spacca. Rixi condannato si dimette, Salvini accetta. E alza la posta: rimpasto, via Toninelli”

Il Sole 24 Ore: “Mutui casa, frenata (-9 per cento) a sorpresa delle richieste”

Il Mattino: “Governo, Salvini sfida M5S. ‘Subito il condono fiscale’. Il vicepremier alza il tiro: sanatoria tombale al 20 per cento, basta no o si va a votare. Rixi condannato si dimette. La Lega: via anche Toninelli, male Trenta e Costa”

Il Fatto Quotidiano: “Salvini si crede premier. E fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato”

Il Manifesto: “Giungla d’appalto. Il viceministro leghista Rixi, condannato per peculato, si dimette. Ma Salvini detta subito le sue condizioni al governo: stop al Codice degli appalti, nuovi inceneritori, via libera a Tav e Flat tax. Colpi bassi per i 5 Stelle che confermano Di Maio capo politico all’80 per cento”

Il Foglio: “Sessanta giorni per salvare l’economia italiana”

Il Giornale: “La svolta di Salvini. Manovre al governo. Cambia tutto: il leghista riapre i porti, caccia i condannati (Rixi) e subito flat tax”

Libero: “I grillini premiano il fallito. Confermato Di Maio. L’80 per cento della base cinquestelle vota per tenersi Gigino come capo. Adesso il governo può ripartire verso il baratro. M5S non è in grado di combinare nulla, al massimo farà altri danni”

Il Tempo: “Si è insediato il governo Salvini. Matteo va subito all’incasso della vittoria elettorale e detta ai grillini l’agenda delle priorità. Subito flat tax, condono e stop al codice degli appalti. E volano frecciate ai ministri a 5 stelle”

La Verità: “Resa dei conti fra i magistrati. Tribunale di Roma e Csm diventano un campo di battaglia”

Il Resto del Carlino: “Rixi lascia ma Salvini raddoppia. Diktat del capo leghista al M5S: ora Tav, appalti facili e condono fiscale”

Il Gazzettino: “Spunta il condono, M5S diviso. Vertice Tria-Lega: una bozza con la sanatoria al 20 per cento o un ‘tombale'”

Il Secolo XIX: “Rixi condannato si dimette subito. L’ira di Salvini: ‘Niente prove'”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Di Maio, fiducia a 4 Stelle”

L’Unione Sarda: “Servono altri due aeroporti”

La Notizia: “Salvini ha imparato la lezione di Siri. Il leghista Rixi condannato si dimette dal governo”

Avvenire: “Uscite di sicurezza”

Prime pagine quotidiani oggi | Giovedì 30 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “Eccolo! Conte: ‘Vi spiego perché ho scelto l’Inter”

Corriere dello Sport: “Sarri vuole la Juve. Fango su De Rossi. Partono le denunce. ‘Inorridisco’”

Tuttosport: “Ore decisive. Sarri pronto”