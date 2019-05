Elena, la ex di Osvaldo: “Ho sofferto tanto, ma a Ballando con le stelle tifo per lui”

Osvaldo Ballando con le stelle | Le parole dell’ex compagna del calciatore | Stasera la finale

OSVALDO BALLANDO CON LE STELLE – L’ex giocatore di Roma e Juventus Dani Osvaldo è a un passo dalla vittoria di Ballando con le Stelle, programma tv in onda su Rai 1, la cui finale verrà disputata stasera, 31 maggio 2019.

Per l’occasione il settimanane Oggi ha intervistato la ex compagna del giocatore, Elena Braccini, che ha raccontato il sofferto passato con l’ex bomber da cui ha avuto due figlie, Victoria e Maria Helena.

“Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione (estate 2012). In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine… Un supplizio”, ha raccontato la fiorentina che non riusciva più ad alzarsi da letto e fu soltanto grazie alla primogenita se ritrovò la voglia di vivere. “Un giorno mia figlia mi disse: mamma, invece, di stare sempre a letto, perché non vieni a giocare con me?”, ha spiegato nell’intervista.

“Quando era in Argentina, non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui”, ha detto ancora la Braccini al magazine in merito all’ex compagno, Osvaldo, ora concorrente di Ballando con le stelle. “Victoria e Maria Helena, le mie figlie, non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno”.

Con la partecipazione al programma Rai, la situazione familiare è cambiata e lo stesso Osvaldo – durante le varie puntate del dance show – ha raccontato la sua voglia di essere un padre più presente (ha quattro figli, Gianluca avuto a 17 anni da Nina Ana Oertlinger, Victoria e Maria Helena, Morrison avuto nel 2014 da Jimena Barón) e recuperare il tempo perduto.

“Le chiama spesso, viene quasi tutte le domeniche a trovarle: è più sereno, maturo. Speriamo duri”, ha aggiunto la fiorentina che il prossimo 15 giugno sposerà Niccolò, il commercialista fiorentino, che è al suo fianco ormai da anni. Intanto Osvaldo – al programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo – ha confessato che “se vincerò Ballando con le stelle lascerò la coppa alle bambine, che fanno il tifo per me e sono innamorate di Veera Kinnunen”.

