Oroscopo giugno 2019 | Paolo Fox | Previsioni | Astri | Astrologia | Segni fortunati

OROSCOPO GIUGNO 2019 – Inizia un nuovo mese e allora non possiamo non dare un’occhiata all’oroscopo. Cosa prevedono le stelle per il mese di giugno 2019? Quali le previsioni dell’oroscopo secondo i maggiori astrologi come Paolo Fox?

Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di giugno 2019? Scopriamolo insieme.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo giugno 2019 | Le previsioni

Amici dell’Ariete, se a maggio siete stati uno dei segni top dello zodiaco, a giugno potreste vivere una fase di agitazione, soprattutto se siete costretti a confrontarvi con qualcuno che sopportate a fatica.

Buone stelle in amore.

Il mese si apre per voi con nuove interessanti prospettive a livello lavorativo. Se vivete una relazione lunga e stabile, potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo importante in avanti.

Attenzione alle finanze, non spendete oltre le vostre possibilità.

Oroscopo giugno 2019 | Gemelli

Se siete in cerca di nuovi accordi e soluzioni a livello professionale, la seconda metà di giugno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può essere propizia.

In genere non è un periodo d’oro per voi. Vorreste maggiore serenità e tranquillità.

Amici del Cancro, a giugno molti pianeti transiteranno nel vostro segno. Questo comporta grandi novità in arrivo, che non per forza saranno positive.

I problemi non mancheranno, a causa dell’opposizione di Saturno. Periodo positivo in amore dopo una fase difficile.

Cari Leone, siete uno dei segni fortunati di giugno 2019 secondo l’oroscopo. Avete molti pianeti che vi proteggono, tra cui Giove, fondamentale nel lavoro e nello studio. Approfittatene.

Bene le finanze: il momento giusto per fare degli investimenti.

Oroscopo giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, finalmente arrivano per voi tante soluzioni alle questioni che avevate in ballo e che vi creavano qualche ansia.

Superate le difficoltà in amore. L’affetto di una persona speciale vi aiuterà a superare gli ostacoli.

Amici della Bilancia, il 2020 secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà il vostro anno fortunato. Cercate allora di preparare al meglio il terreno in questa seconda metà del 2019.

In questo mese di giugno fate attenzione alle finanze: dovrete affrontare diverse spese.

Cari Scorpione, si apre per voi un mese propizio per fare degli investimenti e stringere nuovi accordi sul lavoro. Giove vi assiste.

Il momento buono anche per sanare contenziosi con colleghi o soci di lavoro.

Oroscopo giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, grandi cambiamenti in vista soprattutto nel lavoro secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche se la cosa potrebbe crearvi qualche ansia.

Tensioni che potrebbero riversarsi anche in amore, portando a qualche scontro con il partner.

Per il vostro segno questo può essere il mese giusto per risolvere contenziosi nati in passato e ancora aperti.

In generale grandi novità in arrivo, soprattutto in amore. Affrontatele con entusiasmo.

Cari Acquario, approfittate di questo mese per crearvi nuove opportunità soprattutto a livello lavorativo. Non abbiate paura.

In amore possibili contrasti, con eccessive polemiche con il vostro partner.

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo Paolo Fox di giugno, se siete in cerca di risposte, questo è il mese migliore per ottenerle.

Riprendete in mano la vostra vita, anche stravolgendola completamente. Non abbiate timore di compiere scelte drastiche.

