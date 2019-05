Oroscopo di oggi | Del giorno | Paolo Fox | Branko | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI – C’è chi ci crede e lo consulta ogni giorno, chi proprio dice di non crederci e chi è diffidente ma un’occhiata la butta volentieri. Stiamo parlando dell’oroscopo. Una tradizione che accomuna molti italiani, anche se non tutti sono disposti ad ammetterlo.

Ma quali sono le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi? Cosa prevedono le stelle?

L’oroscopo del giorno viene fatto dai principali astrologi tenendo conto di tre importanti parametri: amore, lavoro e fortuna. L’insieme di questi tre elementi determina la previsione dell’oroscopo.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di oggi, basate su quelle degli astrologi più amati come Paolo Fox e Branko. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi martedì 28 maggio 2019.

Oroscopo di oggi | 31 maggio 2019

Ultima giornata di maggio, cosa prevedono le stelle per il 31 maggio 2019? L’Ariete farò posto all’amore e all’estate, il Toro vivrà un venerdì grigio e cupo così come i Gemelli, che saranno di pessimo umore.

Anche il Cancro avrà qualche difficoltà, il Leone penserà al futuro e la Vergine si libererà di un peso.

L’oroscopo completo di oggi 31 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 30 maggio 2019

L’oroscopo di oggi 30 maggio 2019 prevede alcune svolte positive per l’Ariete che caccerà finalmente l’apatia delle giornate passate. Il Toro dovrà affrontare alcuni problemi accantonati in precedenza, i Gemelli dovranno gestire una turbolenza sentimentale e il Cancro avrà qualche intoppo lavorativo.

Il Leone sarà completamente preso dall’amore, il Capricorno sarà afflitto dal dubbio e i Pesci invece avranno una giornata fortunata.

L’oroscopo completo di oggi 30 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 29 maggio 2019

L’oroscopo di oggi 29 maggio 2019 promette buon tempo per diversi segni dello zodiaco. L’Ariete vedrà finalmente la luce alla fine del tunnel, il Toro dovrà affrontare alcuni problemi lasciati in un angolo e i Gemelli affronteranno una crisi coniugale.

Giornata di fuoco per il Leone innamorato, mentre la Bilancia dovrà smettere di rincorrere chi la tiene a distanza.

L’oroscopo completo di oggi 29 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 28 maggio 2019

Quale sarà l’oroscopo di martedì 28 maggio 2019? Per l’Ariete giornata d’orgoglio, per il Toro giornata positiva – niente intaccherà il vostro buonumore – mentre i Gemelli potrebbero avere qualche turbolenza economica.

Martedì di opportunità per il Cancro, problemi in amore per il Leone e malumore per la Vergine.

L’oroscopo completo di oggi 28 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 27 maggio 2019

Quale sarà l’oroscopo di lunedì 27 maggio 2019? Per alcuni segni sarà un lunedì complicato: l’Ariete avrà difficoltà a metabolizzare l’inizio settimana dopo un weekend di relax, così come i Gemelli dovranno affrontare il peso di un grande torto subito.

Giornata positiva per altri segni, come il Toro che avrà la giusta dose d’energia dalla sua parte per affrontare tutto senza paure.

L’oroscopo completo di oggi 27 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 26 maggio 2019

Quale sarà l’oroscopo di domenica 26 maggio 2019? Per alcuni segni sarà una domenica cupa e malinconica. L’Ariete dovrà raccogliere i cocci di un fallimento, mentre i Gemelli dovranno riprendere energia nel fisico.

Mentre il Leone gestisce problemi di natura economica, il Cancro sarà perseguitato dal lavoro nel weekend. La Vergine cercherà di dedicarsi al proprio partner, mentre lo Scorpione sarà stanco e stressato dal lavoro.

L’oroscopo completo di oggi 26 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 25 maggio 2019

Questo sabato inizierà nel migliore dei modi per molti di voi, grazie all’influenza delle stelle: partiamo dall’Ariete, che avrà moltissima voglia di socializzare, mentre i Gemelli vivranno momenti indimenticabili insieme al partner.

Molto bene anche il Sagittario, dal carattere solare e in grado di tirare su il morale a chi gli sta vicino. C’è però anche il rovescio della medaglia: ecco che oggi non sarà una giornata proprio indimenticabile per Scorpione e Cancro, a causa di alcune discussioni di troppo con il proprio partner. Ma non disperate: ci sarà tempo per recuperare.

L’oroscopo completo di oggi 25 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 24 maggio 2019

Il weekend è ormai arrivato. Per molti è l’occasione giusta per rilassarsi e ricaricare le pile dopo una lunga settimana di lavoro: questo vale in particolare per la Bilancia.

Una giornata questo venerdì 24 maggio all’insegna del nervosismo per vari segni come lo Scorpione: evitate le polemiche con le persone che vi stanno attorno.

Bene in questo 24 maggio 2019 i Capricorno soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Giornata dedicata alla solarità e socievolezza per l’Acquario. Non siate però troppo ficcanaso.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di oggi 24 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 24 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 23 maggio 2019

Una giornata all’insegna del lavoro e dai tanti impegni per molti segni dello zodiaco di oggi 23 maggio: attenti però a non stressarvi troppo, potreste rispondere male e diventare intrattabili.

In particolare il Sagittario deve ricordare di non trascurare troppo a causa del lavoro i propri affetti e il partner. Amici del Capricorno, avete questioni importanti da risolvere, questa può essere la giornata giusta.

Per i Gemelli attenzione a non parlare più del dovuto, potreste risultare pensanti agli occhi di chi vi sta attorno.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di oggi 23 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 23 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 22 maggio 2019

Siamo a metà settimana ed è tempo di fare un bilancio dando un’occhiata all’oroscopo. Tra i segni fortunati di oggi il Toro: amore al top. Molto bene anche i Gemelli: siete carichi di energia e voglia di fare, il vostro entusiasmo è contagioso.

Sul lavoro bene il Leone: se avete dei progetti fate di tutto per realizzarli. Le stelle sono dalla vostra parte. Una giornata non facile per molti altri segni secondo l’oroscopo di oggi 22 maggio 2019. Tra questi i Pesci: affidatevi agli affetti dei vostri cari.

Gli amici del Capricorno, invece, devono fare un’attenta autoanalisi su quella che è la loro vita e le scelte che hanno intrapreso. La Bilancia potrebbe essere oggi alla presa con alcuni imprevisti.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di oggi 22 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 22 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 21 maggio 2019

Una giornata all’insegna dei nuovi progetti da realizzare per molti segni secondo l’oroscopo del 21 maggio 2019. Questo in particolare per l’Ariete, ma attenzione a fare progetti troppo a lungo termine.

Voglia di cambiamento per il Cancro: vi sentite pieni di voi e vorreste dare una svolta alla vostra vita. Amici del Leone, siete ottimisti in tutto quello che fate: sfruttatelo anche in amore.

Un martedì 21 maggio all’insegna del nervosismo per la Bilancia e la Vergine: non sopportate le persone poco affidabili e imprecise, soprattutto sul lavoro. Tanta passione ed erotismo per lo Scorpione.

L’oroscopo completo di oggi 21 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 20 maggio 2019

Inizia un nuova settimana e per molti segni si tratta di una giornata all’insegna delle novità e di incontri importanti in arrivo. Questo vale in particolare per gli amici dell’Ariete: sfruttate a pieno il vostro intuito.

Per il Cancro una giornata dedicata all’affetto dei propri cari: proprio quello che piace a voi. Un lunedì 20 maggio al top per il segno del Leone: siete tra i segni fortunati di oggi secondo l’oroscopo.

Un lunedì in sofferenza per gli amici della Bilancia: tenete duro. Giornata positiva per i Pesci: finalmente l’aspetto fisico è in forma.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo di oggi lunedì 20 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 20 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 18 maggio 2019

Questo sabato vede gli amici dell’Ariete e dei Gemelli un po’ nervosi e permalosi: cercate di distendere i nervi concedendovi qualche distrazione o cominciando a organizzare un bel viaggio per questa estate. La Vergine sta invece vivendo un periodo top in amore, mentre lo Scorpione sarà particolarmente affascinante e persuasivo…

L’oroscopo completo di oggi 18 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 17 maggio 2019

Oggi, venerdì 17 maggio 2019, sarà una giornata un po’ stressante per l’Ariete e la Bilancia. Bene invece il Toro, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Sagittario, perché non levarsi di dosso il fare polemico?! Cancro, quanti acciacchi… Sarà un venerdì con un pizzico di gelosia per i nati sotto il segno dell’Acquario: attenti a non creare casini in amore…

L’oroscopo completo di oggi 17 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 16 maggio 2019

Che giornata sarà quella di oggi, giovedì 16 maggio 2019? Secondo le stelle, sarà indimenticabile per molti segni. Su tutti, la Vergine, che finalmente si metterà alle spalle una relazione tormentata e sarà pronta a riaffacciarsi con fiducia sul futuro. Toro e Gemelli avranno delle piacevoli e a tratti inaspettate novità in amore, mentre l’Ariete dovrà avere a che fare con qualche tensione sul lavoro. Da dimenticare, invece, la giornata per Cancro e Bilancia: troppe tensioni, troppo stress, troppo nervosismo. Provate a sorridere di più.

L’oroscopo completo di oggi 16 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 15 maggio 2019

Quella di oggi, mercoledì 15 maggio 2019, sarà una giornata molto importante per alcuni segni zodiacali. Su tutti, Toro e Bilancia, che entrano in un periodo molto fortunato. Un po’ meno florida invece sarà la giornata dell’Ariete, innervosito da alcune persone che cercano di ostacolarlo in tutti i modi, come anche quella dei Gemelli e Capricorno, stressati da alcune questioni lavorative. Problemi d’amore, infine, per Acquario e Scorpione.

L’oroscopo completo di oggi 15 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 14 maggio 2019

Sono molti i segni zodiacali oggi che possono godere di una buona dose di fortuna. Tra questi c’è sicuramente il Capricorno, che arriva da un periodo negativo e che negli ultimi giorni si sta riscattando a dovere. A seguire, Pesci, Toro e Ariete, che sono pronti a sfruttare la loro voglia di fare e di rivoluzionare la propria vita in questo martedì di metà maggio. Non se la passano male neanche gli amici dei Gemelli, grazie all’influenza di Marte e a una forma fisica invidiabile. C’è anche tuttavia il rovescio della medaglia: Scorpione, Leone e Cancro ad esempio non vivranno proprio una delle giornate migliori della loro vita. Ma da domani potrebbero riuscire a invertire la rotta.

L’oroscopo completo di oggi 14 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 13 maggio 2019

Diversi segni dello zodiaco oggi potranno vivere una giornata pacifica e serena, a partire dall’Ariete che incasserà molte soddisfazioni. Gli amici del Toro vivranno un lunedì positivo, reduci da un fine settimana agitato, così come i Gemelli, che affronteranno la vita con ironia e filosofia. Un po’ d’agitazione per il Cancro, i Leone avranno la forza della propria famiglia al proprio fianco e la Vergine dovranno confrontarsi con il peso delle responsabilità. Allegria e umorismo è il cocktail per la Bilancia, la fortuna invece gioca in casa dello Scorpione, mentre il Sagittario dovrà affrontare diverse problematiche familiari. L’Acquario avrà voglia di burle quest’oggi, mentre il Capricorno dovrà adattarsi a diversi cambiamenti in arrivo. I Pesci, infine, andranno incontro a una metamorfosi.

L’oroscopo completo di oggi 13 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 12 maggio 2019

Sarà una giornata positiva per diversi segni dello zodiaco. In particolare per l’Ariete, reduce da qualche giorno di dubbi e incertezze. Bene anche il Toro: oggi le cose dovrebbero girare per il verso giusto. Sottotono invece la domenica dello Scorpione e dei Gemelli. Leone, che grinta! Avanti tutta e a lavoro. Grandi sorprese in arrivo poi per il Capricorno.

L’oroscopo completo di oggi 12 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 11 maggio 2019

Giornata di dubbi e insicurezze per gli amici dell’Ariete, soprattutto in amore, mentre giornata ribelle per il Toro. I Gemelli hanno una gran voglia d’indipendenza, ma non dovreste importi troppo soprattutto nei rapporti di coppia. Gli amici del Cancro avranno una grande carica emotiva dalla loro parte, invece i Leone avranno voglia di osare. Gli amici della Vergine andranno alla ricerca di emozioni forti, mentre la Bilancia avvertono un forte bisogno di amore. Gli Scorpione avranno un momento di difficoltà con il proprio partner per quest’oggi, mentre il Sagittario sarà un po’ sottotono a causa di alcune delusioni. Il Capricorno è protagonista in amore, mentre l’Acquario dovrà fare attenzione al portafoglio. Infine i Pesci dovranno approfittare della grande complicità con il partner per questa giornata.

L’oroscopo completo di oggi 11 maggio 2019

Oroscopo di oggi | 10 maggio 2019

Una giornata mediamente dominata dalla tensione e dalle discussioni per tanti segni in questo venerdì 10 maggio 2019. Il weekend si avvicina, approfittatene per ricaricare le pile. Tra i più nervosi, secondo l’oroscopo del giorno, l’Ariete, a causa della Luna in Cancro, e sopratutto il Capricorno: guai a chi prova a contraddirvi.

Un venerdì 10 maggio all’insegna dell’amore per altri segni come i Pesci e il Cancro: levatevi però quell’eccessiva timidezza che vi blocca.

Problemi di coppia per i Gemelli: imparate ad ascoltare anche il partner e a non voler imporre ogni volta il vostro punto di vista. Una giornata all’insegna della passione per la Vergine: potreste trovare un nuovo amore o semplicemente qualcuno con cui divertirvi.

L’OROSCOPO DEL GIORNO 10 MAGGIO 2019

Le previsioni complete di oggi 10 maggio 2019.

L’OROSCOPO DEL 10 MAGGIO 2019

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato. Oroscopo di oggi | I segni fortunati del mese Ogni mese gli astrologi più importanti come Paolo Fox e Branko prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati secondo Paolo Fox c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Bene anche il segno dell’Ariete, che finalmente sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019. I SEGNI FORTUNATI DI MAGGIO 2019 SECONDO PAOLO FOX COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI