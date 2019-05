Oroscopo di oggi 31 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 31 MAGGIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 31 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi venerdì 31 maggio 2019

Maggio volge al termine finalmente, fate posto all’estate e all’amore. L’Ariete infatti potrà contare su un interesse ricambiato, questa potrebbe essere la giornata adatta per la mossa vincente.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Un venerdì cupo e grigio per voi, Cari Toro, non avete voglia di darvi alla pazza gioia motivo per cui non avete grandi programmi nel weekend. Non distribuite però l’amarezza in giro come se fossero caramelle, piuttosto preservatela altrimenti potrebbe tornarvi indietro con effetto boomerang.

L’OROSCOPO DI DOMANI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi 31 maggio 2019 | Gemelli

Giornata triste per i Gemelli. Anche se ben presto arriverà l’estate, non siete dell’umore giusto per apprezzare la luce del sole. Le stelle prevedono un miglioramento dalla prossima settimana, ci vuole soltanto un po’ di pazienza.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Arrivano un po’ di difficoltà per voi, cari Cancro, il problema è che arrivano tutte insieme e non sapete che pesci pigliare. A lavoro ci sono tante scadenze e non sapete gestirle, cercate di dare una priorità e fatevi aiutare.

Cari Leone, questo è il momento per puntare al futuro. Basta rimuginare sul passato, non potete porvi rimedio, quindi conviene mettere a fuoco gli obiettivi futuri.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 31 maggio 2019 | Vergine

La Vergine sarà ottimista quest’oggi, finalmente libera dal peso delle bugie. La verità è venuta fuori, ha fatto male e farà male per un po’ ma poi passerà. Almeno vi siete liberati di un grosso peso.

Venerdì agitato per la Bilancia, dal punto di vista sentimentale e professionale. In famiglia non tira proprio una buona aria, a lavoro qualche collega invece potrebbe farvi qualche dispetto.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Giornata interessante per lo Scorpione che tenta di non pensare alla pesantezza della settimana e si focalizza sul futuro, con dei progetti che possono strappare più di un sorriso.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi 31 maggio 2019 | Sagittario

Giornata intensa per il Sagittario, sarete come cavallette irrequiete, salterete di qua e di là pronti a dimostrare le vostre capacità. Il vostro atteggiamento è invidiabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Su con la vita, cari Capricorno! Non c’è bisogno di tener su quel muso lungo, anche se forse l’idea del caldo non vi soddisfa.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Con la Luna contro, molti dei vostri progetti in corso subiranno una battuta d’arresto. Non vi preoccupate, cercate però di evitare gli scontri e il sereno tornerà.

I SEGNI PIÙ FORTUNATI IN AMORE A MAGGIO 2019

Un fantasma passato tenterà di tormentarvi, ma voi sarete più forti e gli chiudere la porta in faccia. Quello che conta adesso è affrontare al meglio il futuro senza rimorsi.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

LE PREVISIONI DI DOMANI

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox