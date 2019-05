Oroscopo di domani | 1 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 1 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 1 giugno 2019:

Oroscopo di domani sabato 1 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Salutate la tristezza di maggio, perché l’estate è finalmente (quasi) arrivata. Anche il vostro umore è stato contagiato dalla bontà del sole, siete molto affettuosi e il vostro partner apprezzerà particolarmente questa valanga d’attenzioni.

Addio pioggia, benvenuta estate. Il Toro avrà una gran voglia di fare nella giornata di domani. Sarà che finalmente il maltempo è stato messo da parte, sarà che è arrivato il fine settimana: fatto sta che avete energia da vendere, sfruttatela al meglio.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 1 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, con i nervi a fior di pelle affronterete un sabato intenso. Avreste voluto riposarvi e invece vi toccano quelle mansioni che avete allentato per tutta la settimana. Più responsabilità da lunedì e vedrete come migliorerà il weekend.

Quanta passione per il Cancro! Il mese di giugno apre le porte a tante possibilità soprattutto in campo sentimentale. Siete stanchi di crogiolarvi negli amori passati, avete bisogno di una figura presente e costante al vostro fianco ed è ora di darsi da fare.

L’oroscopo di domani di TPI

Cari Leone, weekend di recupero per voi che amate dedicare del tempo alle vostre passioni senza le quali vi sentireste soltanto smarriti. Coltivate di più gli hobby e concedetevi un ripristino psicofisico.

Oroscopo di domani 1 giugno 2019 | Vergine

Gli amici della Vergine avranno l’opportunità d’imparare molto da questo fine settimana. Una lezione di vita ogni tanto fa bene perché permette di evitare errori nel futuro. Non cedete alla tristezza e cercare di apprezzare il lato positivo.

La Bilancia attraversa un periodo favorevole, le stelle sono dalla vostra parte e vi supportano nelle scelte. Da lunedì sarete costretti ad affrontare qualche ostacolo, cogliete l’occasione di svuotare la mente nel weekend in compagnia di famiglia e amici.

Cari Scorpione, sabato da urlo per voi. Avete lavorato sodo durante la settimana, forse più del dovuto, e avvertite il bisogno di svagarvi. Chiamate a raccolta amici e parenti, è ora di darsi a un po’ di sana vita sociale!

Oroscopo di domani 1 giugno 2019 | Sagittario

Un brusco risveglio per il Sagittario. Domani sarà una giornata impegnativa, dovrete mandar giù un bel po’ di rospi e la vostra pazienza a un certo punto si esaurirà. Tenete duro.

I nati sotto il segno del Capricorno avranno un sabato movimentato. L’arrivo dell’estate vi manda in agitazione, il maltempo di maggio non vi ha permesso di lavorare al cambio di stagione e adesso avete tanti progetti ammassati dentro e fuori dall’armadio. Ci vuole un piano d’attacco.

Cari Acquario, cos’è successo con il vostro partner? La scintilla si è quasi spenta – per non dire estinta – ma nessuno dei due ha il coraggio di ammettere che qualcosa non va. L’abitudine non è un motivo sufficiente per mandare avanti una relazione.

I Pesci potranno tirare un sospiro di sollievo. Questo sabato vi riserverà alcune sorprese, in ambito professionale e sentimentale. In particolare, i single potranno scoprire di avere le stelle dalla propria parte per nuovi e piacevoli incontri.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 1 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

