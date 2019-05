Oroscopo Branko 31 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 31 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 31 maggio 2019.

Oroscopo Branko 31 maggio 2019 | Previsioni

Questo è un periodo di tempesta monetaria per voi. In tanti preferiscono seguire la strada più comoda, ma voi no. Avete un grande coraggio e lo direzionate verso la strada più ardua: sta a voi, poi, scegliere come agire. Dalla vostra, avete sia Mercurio che Giove.

Venere continua ad auspicarvi buona fortuna. Per voi che amate la stabilità, arrivano diversi punti fermi in ambito professionale che vi faranno tirare un sospiro di sollievo.

Oroscopo Branko 31 maggio 2019 | Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko, i Gemelli oggi dovranno cercare di essere più empatici. A volte peccate di superficialità, ma non esistete soltanto voi e talvolta bisogna dare conto anche agli altri.

Con la Luna in Toro, il mese di maggio si conclude in perfetta armonia con il cosmo. L’amore entrerà nella vostra vita in punta di piedi, chi invece vive già in coppia riscoprirà una ruggente passione per far fronte alla calda stagione.

Maggio non è stato un mese facile per voi soprattutto in amore, qualche turbolenza sentimentale vi ha scoraggiati e allontanati dal vostro partner. Nonostante le prese di posizioni differenti, uno dei due potrebbe anche fare qualche passo indietro, altrimenti girare pagina e andare avanti.

Oroscopo Branko 31 maggio 2019 | Vergine

Le questioni irrisolte potrebbero tornare a galla e mettervi in difficoltà ma, a differenza della volta precedente, avrete più consapevolezza delle vostre idee. Una svolta imprevedibile è in arrivo, magari un amore da tempo atteso: non fategli resistenza.

Ad oggi la vostra situazione professionale non se la passa male, così come la sfera sentimentale che, grazie a Giove, si rimpolperà. Occhio a Saturno contro Marte, che potrebbe provocare del malcontento e farvi scivolare in amore.

Malgrado le recenti tempeste, siete il ritratto della passione. Ottimismo e intraprendenza vi contraddistinguono per quest’ultima giornata di maggio. Con Mercurio dalla vostra parte, avete una grinta invidiabile. Cercate però di essere prudenti con le persone che amate.

Oroscopo Branko 31 2019 | Sagittario

Occhio di riguardo per la vostra condizione finanziaria, ma anche per l’amore: non confondente la finzione con la realtà, vi siete barricati in una fantasia che per quanto meravigliosa non corrisponde alla verità.

La Luna vuole sorprendervi quest’oggi e vi aiuta a risolvere un importante dilemma professionale oppure una questione famigliare per voi molto importante. Le stelle inoltre sono favorevoli a un salto in avanti in amore.

Maggio è stato intenso e vi lascia con una Luna molto critica. Ciò nonostante, potreste avere qualche sorpresa positiva in campo professionale e vedere qualche progetto finalmente prendere vita.

Attenzione a qualche opposizione legale, quest’oggi potreste dover affrontare qualche difficoltà imprevista. L’amore, d’altro canto, vi coglierà di sorpresa.

