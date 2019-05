Nadia Toffa, l’ultimo messaggio una settimana fa: fan preoccupati

Nadia Toffa assenza fan preoccupati

Nadia Toffa torna a far preoccupare i suoi fan. La presentatrice de Le Iene è comparsa sui social l’ultima volta più di una settimana fa e questo fa impensierire i suoi supporters. Su Instagram, Nadia Toffa ha pubblicato l’ultima foto sette giorni fa.

Nello scatto compariva insieme a un medico: “Lui si chiama @dottfabrizio un mio grande amico ma soprattutto un grande professionista; colui che mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia. La sua riabilitazione mi ha donato nuova linfa. Sapete bene che non ho interessi di alcun tipo ma dico sempre la pura e semplice verità. Grazie Fabrizio e buona serata a tutti”, scriveva accanto alla foto.

Sotto al post, i fan hanno scritto molti commenti di incoraggiamento alla conduttrice di Mediaset. “Solo tre parole…. Combattere… Mai…. Mollare…”, scrive qualcuno. “Forza!! Con un medico così ora sarà solo discesa”. E ancora: “Sei grandiosa, Nadia! Non mollare mai”.

La preoccupazione è aumentata anche e soprattutto dopo l’assenza di Nadia Toffa all’ultima puntata de Le Iene. “Cura troppo stancante”: così dalla produzione del programma hanno annunciato che la presentatrice non sarebbe comparsa davanti alle telecamere.

“Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà con noi nell’ultima puntata de Le Iene di questa stagione”, si leggeva nella nota diffusa dalla produzione. “Nadia ha iniziato una cura molto stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Nadia però ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia. Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera. Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo ‘Forza Nadia’!!!”.

Ora i fan sono ancora più in pensiero per la salute della conduttrice 39enne e attendono con ansia che compaia di nuovo sui social, che torni ad aggiornarli e a diffondere serenità con i suoi messaggi di incoraggiamento a tutti quelli che stanno combattendo come lei la battaglia contro il cancro.

