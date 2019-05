Crisi nel M5s: Di Maio confermato leader, e adesso?

M5S crisi Di Maio news | M5s news | Salvini news | Crisi governo

M5S crisi Di Maio news – A cinque giorni dalle elezioni europee la crisi interna al Movimento 5 stelle è una ferita aperta, nonostante il voto sulla piattaforma Rousseau, il sito online della base dei Cinque Stelle, si sia espresso in larga maggioranza (l’80 per cento) per confermare Luigi Di Maio come leader.

Oggi 31 maggio si capiscono i nuovi equilibri all’interno della maggioranza giallo-verde.

> Il potere per il potere: così il M5S ha cambiato pelle in un anno. Una fotografia (L’editoriale di G.Gambino)

M5S crisi Di Maio news | Di Maio

Di Maio è stato confermato con 44.849 sì e 11.278 no e con l’80% dei voti come riportato sul Blog delle Stelle, il sito di riferimento del Movimento 5 Stelle.

Il Blog delle Stelle è stata data notizia anche di un record mondiale di partecipazione al voto online per una forza politica in un solo giorno. Le preferenze espresse sono state 56.127.

A chiedere il voto era stato lo stesso Di Maio, subito dopo la crisi che ha investito il M5S per il deludente risultato alle urne e dopo le accuse interne. Il senatore Gianluigi Paragone, ad esempio si era scagliato contro il ministro di Sviluppo Economico e Lavoro sostenendo che la “generosità” di “mettere insieme 3-4 incarichi, per me, in qualche modo, deve essere rivista”.