LORENZA IZZO CHI È KNOCK KNOCK – Lorenza Izzo è un’attrice e modella di origini cilene. Nata a Santiago del Cile il 19 settembre 1989, l’attrice ha origini italiane da parte del padre.

Figlia di Rosita Parson (modella), Lorenza Izzo ha intrapreso la carriera da modella insieme a sua sorella minore (Clara).

Studentessa all’Universidad de los Andes, Lorenza Izzo si è laureata in giornalismo e poi si è trasferita prima ad Atlanta insieme a suo padre e infine a New York per inseguire il sogno della recitazione.

La svolta arriva nel 2011, quando viene invitata alla settimana della moda a San Paolo. In quell’occasione, conosce Gisele Bundchen e grazie a questo fortuito incontro diventa il volto dell’impresa di moda Colcci.

Il grande ruolo cinematografico arriva nel 2013, ma chi era Lorenza Izzo prima di allora? Ha recitato in alcune pellicole come Qué pena tu boda, Aftershock e Instrucciones Para Mi Funeral.

Poi, nel 2013 Lorenza Izzo è stata protagonista di The Green Inferno.

Nel 2015 ha poi interpretato Genesis nel film Knock Knock, al fianco di Ana de Armas e Keanu Reeves.

Tutto quello che c’è da sapere su Knock Knock

La sua carriera conta su pellicole come Holidays, Il mistero della casa del tempo, La vita in un attimo e infine comparirà anche in C’era una volta a… Hollywood di Tarantino, il film candidato al Festival di Cannes e uno dei più attesi dell’anno.

In televisione, inoltre, l’abbiamo vista in Hemlock Grove, Feed the Beast e Casual (per sei episodi).

Della sua vita sappiamo che nel 2014 si è sposata con il regista Eli Roth (lo stesso che ha diretto Knock Knock), ma dopo quattro anno i due hanno deciso di separarsi. “È con profondo amore e rispetto che abbiamo scelto di separarci. Abbiamo vissuto un incredibile viaggio insieme, ci amiamo ancora molto e resteremo migliori amici. Siamo grati per i sei meravigliosi anni passati insieme, ma abbiamo deciso di prendere strade separate, in modo da poter avere una vita più appagante e gioiosa”.

L’attrice è presente sui social: la trovate su Instagram e Twitter.