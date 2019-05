Lettera Ue Italia risposta governo

L’Italia aveva tempo fino al 31 maggio per rispondere alla lettera che mercoledì 29 maggio la Commissione Ue ha inviato all’Italia.

La lettera, a firma dei commissari Ue Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, era indirizzata al ministro dell’economia Giovanni Tria.

“Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”, si legge.

I due commissari hanno spiegato all’Italia che la Commissione “valuta la preparazione di un rapporto in base all’articolo 126.3 del trattato, su cui il Comitato economico e finanziario (Efc) darà la sua opinione”.

Lettera Ue Italia risposta governo | La procedura di infrazione

L’Unione europa ha quindi intenzione di avviare una procedura di infrazione per debito eccessivo. La procedura potrebbe concludersi con una sanzione da ben 3,5 miliardi di euro per il nostro paese. Un fardello pesantissimo che andrebbe a gravare ulteriormente sul debito pubblico.

Nell’ultimo anno il debito pubblico italiano ha toccato il 132,2 per cento del prodotto interno lordo. Qui abbiamo spiegato cos’è il debito pubblico, a quanto ammonta quello italiano e perché se ne sta parlando tanto in queste ultime settimane.

La Ue potrebbe quindi dare il via alla procedura sul debito italiano. Dopo un ulteriore passaggio tecnico in Commissione, il 9 luglio i ministri dell’Ecofin daranno la decisione finale. L’Italia ha dunque cinque settimane di tempo per mettersi in regola, varando una manovra bis per contenere deficit e debito per il 2020.

Lettera Ue Italia | Il testo

Qui il testo completo della lettera inviata dall’Unione europea al ministro dell’Economia Giovanni Tria: