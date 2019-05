KNOCK KNOW FILM – Prendete Death Game, un film del 1977, metteteci insieme il regista Eli Roth e Keanu Reeves e avrete un prodotto remake. Knock Knock è un thriller del 2015 curato nella sceneggiatura e nella regia da Eli Roth, regista conosciuto per il suo cinema splatter.

Knock Knock arriva su Italia 1 in prima serata venerdì 31 maggio 2019, pronto a intrattenere il pubblico italiano con un tocco horror.

Knock Knock film | Trama

Evan Webber è un architetto felicemente sposato e si gode la casa da solo nel fine settimana mentre la sua famiglia è in vacanza. Sua moglie, Karen, è un’artista di successo che lascia all’assistente Louis il compito di spostare la sua scultura dalla galleria d’arte.

Quella sera, Evan sta lavorando a un progetto quando la sua quiete viene interrotta dall’arrivo di due ragazze sotto la pioggia battente. Genesis e Bel bussano alla sua porta chiedendogli aiuto, perché non riescono a contattare nessuno a causa del temporale. Evan presta loro il computer e le due prenotano un taxi che non sarà lì prima di 45 minuti.

Le due ragazze non sono quello che sembrano. Una chiacchiera innocente sfocia in una seduzione folle per poi arrivare a un vero e proprio ricatto e sequestro di persona.

Evan cercherà di sbarazzarsi delle due ragazze che l’hanno sedotto, ma la situazione gli sfuggirà di mano.

Knock Knock film | Cast

Nel cast di Knock Knock abbiamo come protagonista Keanu Reeves nelle vesti di Evan Webber.

Al suo fianco, compaiono Lorenza Izzo che interpreta Genesis e Ana De Armas che interpreta Bel, le due ragazze che adescano l’architetto in casa sua.

Ancora, nel cast abbiamo Colleen Camp che interpreta Vivian, un ruolo che vuole richiamare il film originale da cui è tratto Knock Knock. Ancora, abbiamo Megan Baily che interpreta Lisa e Dan Baily che interpreta Jake.

Knock Knock film | Streaming

Dove vedere Knock Knock? Italia 1 lo manda in onda venerdì 31 maggio 2019 in prima serata. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi vuole seguire il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay e può anche recuperarlo in un secondo momento grazie all’opzione on demand di RaiPlay.

Knock Knock film | Trailer

Knock Knock è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2015 per poi approdare poco dopo nelle sale americane. L’uscita inizialmente era prevista per il 2015, ma poi è slittata a marzo 2016.

Il film è un remake di Death Game, un film del 1977 diretto da Peter S. Traynor che vide come protagonista Collen Camp (nel remake l’attrice compare in un cameo). Qual è la differenza tra l’originale e il remake? Nel primo, la tragedia si sviluppa dopo 20 minuti dall’inizio del film, nel secondo invece avviene più tardi (dopo circa 40 minuti).