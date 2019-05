Governo news 31 maggio | Ultime notizie governo | Salvini | Di Maio | Conte | Aggiornamenti governo oggi

Governo news 31 maggio | A cinque giorni dalle elezioni europee il governo italiano cerca di riassestarsi dopo il terremoto politico che ha visto i rapporti di forza invertirsi: l’ascesa con il 32 per cento della Lega e la caduta libera del Movimento Cinque Stelle con il 17 per cento hanno infatti portato l’Italia vicino a una crisi.

Governo news | Salvini news

I problemi giallo-verdi – La maggioranza di governo è messa duramente alla prova. Da una parte è stata messa in dubbio la leadership pentastellata di Luigi Di Maio, dall’altra la Lega si trova travolta da nuovi affaire giudiziari che hanno portato alla condanna del vice ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi per peculato nel contesto del processo per le “spese pazze” nella Regione Liguria.

La giornata – È una giornata politica importante per due motivi: uno riguarda l’Ue e l’altro la maggioranza di governo. Oggi 31 maggio è la deadline per il governo italiano per inviare una risposta alla lettera di richiamo inviata da Bruxelles sull’eccessivo debito pubblico. Inoltre, il governo va avanti per il momento: Luigi Di Maio è stato riconfermato leader politico dal voto della piattaforma Rousseau, con l’80 per cento di preferenze.

Ma cerchiamo di capire meglio le principali notizie che riguardano il governo:

Governo news | Di Maio news

Di Maio dopo la prova Rousseau – Giovedì 30 maggio la piattaforma online M5S ha votato il suo leader: l’80 per cento dice sì al mantenimento del ruolo con 14mila voti in più rispetto all’elezioni del 2017. Il commento di Di Maio è stato: “Si tratta solo di un primo passo verso la riorganizzazione del Movimento”. Una partecipazione record per il Blog delle Stelle, rimangono però le tensioni interne.

Governo news | Lettera Ue

L’Italia e la risposta all’Ue sul debito – Nella lettera, inviata il 29 maggio, dalla Ue all’Italia e firmata dai commissari Ue Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, si chiede una risposta dell’Italia entro il 31 maggio. Tria ha iniziato i suoi colloqui per scrivere la lettera. Questa mattina, 30 maggio 2019, il ministro ha avuto un incontro con la delegazione economica della Lega. L’incontro è stato “lungo, cordiale, proficuo e costruttivo”, spiegano fonti della Lega in una nota (Qui il testo della lettera di Bruxelles)

> Procedura di infrazione per deficit eccessivo: cosa rischia l’Italia dopo la lettera della Commissione Ue

Tria: “Manovre correttive non servono” – Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha incontrato il ministro Salvini per preparare la risposta. “Spiegheremo all’Europa quello che ci chiede, il deficit sarà sotto il 2,4 per cento”, ha commentato il ministro.