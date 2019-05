Giro d’Italia 2019 19 tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 19 TAPPA RISULTATO – La diciannovesima (19) tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta dal colombiano Esteban Chaves.

Nella faticosa salita di San Martino di Castrozza è il colombiano ad arrivare in solitaria e vincere la diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Secondo a 8” l’italiano Vendrame, che avrebbe vinto se non fosse stato per un problema meccanico a pochi chilometri dall’arrivo.

Bene Nibali che resta a ruota di Carapaz. Seguono Lopez, Roglic e Nibali. Tutto rimandato a domani dunque con la tappa decisiva.

La classifica del Giro d’Italia 2019

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica della 19 (diciannovesima) tappa

1 CHAVES Esteban MITCHELTON – SCOTT 4h 01’ 31” 0’ 10” 0’ 00”

2 VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 4h 01’ 41” 0’ 07” 0’ 10”

3 ANTUNES Amaro CCC TEAM 4h 01’ 43” 0’ 04” 0’ 12”

4 CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 4h 01’ 55” 0’ 24”

5 SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 4h 02’ 03” 0’ 03” 0’ 32”

6 BIDARD Francois AG2R LA MONDIALE 4h 02’ 06” 0’ 35”

7 CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 4h 02’ 33” 01’ 02”

8 BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 4h 03’ 08” 01’ 37”

9 SENNI Manuel BARDIANI CSF 4h 03’ 24” 01’ 53”

10 LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 4h 04’ 04” 0’ 02” 02’ 33”

La classifica generale dopo la 19 (diciannovesima) tappa

1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 83h 52’ 22” 0’ 00”

2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 83h 54’ 16” 01’ 54”

3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 83h 54’ 38” 02’ 16”

4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 83h 55’ 25” 03’ 03”

5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 83h 57’ 29” 05’ 07”

6 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 83h 57’ 55” 05’ 33”

7 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 83h 59’ 10” 06’ 48”

8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 83h 59’ 39” 07’ 17”

9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 84h 0’ 49” 08’ 27”

10 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 84h 02’ 28” 10’ 06”

