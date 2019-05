Giro d’Italia 2019 19 tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 19 TAPPA – Oggi, venerdì 31 maggio 2019, prende il via la 19 (diciannovesima) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Quella in programma oggi sarà una tappa corta di montagna con diverse ondulazioni nella prima parte fino al GPM del Passo di San Boldo, salita breve con chilometri finali ripidi con la caratteristica di superare gli ultimi 5 tornanti in galleria. Discesa e tratto pianeggiante fino a Feltre. Si scala quindi il breve GPM di Lamon prima di risalire la Val Cismon (serie di gallerie) fino a Fiera di Primiero dove inizia la salita finale.

Dopo la biforcazione Passo Rolle-Passo Cereda si supera l’abitato di Siror dove, con due tornanti, inizia la salita effettiva. La strada, larga con fondo buono risale verso San Martino di Castrozza con una lunga serie di piccole curve che seguono il fianco della montagna intervallate in due occasioni da coppie di tornanti.

La pendenza è sempre costante attorno al 5 per cento con brevissimi tratti attorno al 10 per cento attorno a metà salita. L’ultimo chilometro si snoda nell’abitato di San Martino di Castrozza per spianare a 100 metri dall’arrivo. Retta d’arrivo di 200 metri, larghezza 5 metri su asfalto.

Giro d’Italia 2019 19 tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della 19 (diciannovesima) tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della 19 tappa

Di seguito la classifica dopo la 18 tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 74h 48’ 18” 0’ 00”

2 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 74h 50’ 12” 01’ 54”

3 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 74h 50’ 34” 02’ 16”

4 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 74h 51’ 21” 03’ 03”

5 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 74h 53’ 25” 05’ 07”

6 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 74h 54’ 35” 06’ 17”

7 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 74h 55’ 06” 06’ 48”

8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 74h 55’ 31” 07’ 13”

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 74h 56’ 39” 08’ 21”

10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 74h 57’ 17” 08’ 59”

