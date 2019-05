Floris Otto e Mezzo – Anche stasera, venerdì 31 maggio, Giovanni Floris sostituisce Lili Gruber nella trasmissione di Otto e Mezzo.

Ieri sera, giovedì 30 maggio, gli spettatori di Otto e mezzo hanno avuto una sorpresa: in conduzione della trasmissione Otto e Mezzo non c’era infatti, come di consueto, Lilli Gruber, bensì Giovanni Floris.

Qualcuno avrà pensato di aver sbagliato canale o orario, se non addirittura giorno, poiché Floris di solito va in onda il martedì sera con il suo talk show “Di Martedì”.

Nessun errore, invece. Floris ha preso temporaneamente il posto della Gruber, come annunciato già da Enrico Mentana in conclusione del Tg La7.

Ed è stato proprio Giovanni Floris a spiegarne, ieri sera, il motivo: “Non ho sbagliato sedia, Lilli Gruber è all’estero, la rivedrete sabato sera”, ha detto Floris in apertura di trasmissione.

Floris Otto e Mezzo | Lili Gruber alla riunione del gruppo Bilderberg

Al momento, Lili Gruber non è infatti in Italia, ma si trova a Montreux, in Svizzera per partecipare alla riunione annuale del gruppo Bilderberg. Si tratta dell’incontro annuale tra le personalità di spicco del mondo della politica, dell’economia, dell’accademia e dei media.

Floris Otto e Mezzo | Web scatenato

Fra la giornata di ieri e quella di oggi, la notizia ha scatenato le reazioni del web. Ormai da tempo, il gruppo Bilderberg è al centro di non poche antipatie e teorie complottistiche secondo le quali manovrerebbe le sorti della politica.

Ecco allora che alcuni utenti hanno subito associato la Gruber ai fantomatici “poteri forti”, trovando magari conferma ai loro sospetti sulla conduttrice e sulla sua vicinanza a certi ambienti.

Nuova bordata della Gruber a Salvini in diretta tv: la giornalista bacchetta (ancora) il vicepremier

Lilli Gruber “scompare” da Otto e Mezzo, al suo posto Floris