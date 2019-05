Fedez foto censurata Instagram

Fedez pubblica una foto su Instagram, ma il social network di Mark Zuckerberg gliela rimuove. Eppure lo scatto postato dal rapper milanese non sembrava così osceno da essere addirittura rimosso.

Una scelta, quella di Instagram, che Fedez non ha gradito affatto, tanto da ripostare ancora una volta la foto senza curarsi di quello che il social network delle foto avrebbe fatto. Nello scatto si vedono lui e il piccolo Leone intenti a giocare nella piscina gonfiabile che i Ferragnez hanno montato nel giardino della loro casa di Los Angeles.

Nulla di scandaloso nella foto, tanto che il rapper stesso si stupisce non poco, commentando poi il fatto nel suo secondo tentativo. Mi hanno segnalato e rimosso dal profilo questa foto”, scrive il rapper in una storia.

“Forse non rispetta le linee guida di Instagram non essendoci culi, tette, collane, diamanti, ecc. Vabbè io la rimetto, tiè”, continua con una nota decisamente polemica il musicista milanese.

In effetti la foto non sembra necessitare alcun tipo di censura. Il bambino non è nudo (né il suo papà) e la foto rispecchia solo un momento di felicità di padre e figlio.

Fedez foto censurata Instagram | Ferragnez a Los Angeles

Fedez, Chiara Ferragni e Leone stanno trascorrendo dei giorni a Los Angeles, dove i Ferragnez hanno un’altra casa. Arrivati all’inizio della settimana scorsa (lei solo venerdì, perché impegnata al Festival del Cinema di Cannes), i tre si fermeranno poco meno di un mese a LA.

Nel frattempo li vediamo in giro per le strade della metropoli californiana mentre trascorrono dei momenti in famiglia. Intanto la fashion blogger di Cremona ne approfitta per lavorare un po’. Il 30 maggio l’abbiamo vista impegnata in uno shooting fotografico. Tutto rigorosamente documentato sui social da entrambi.