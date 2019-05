Fabio Colloricchio Violeta sesso

Fabio Colloricchio continua a far parlare di sé. L’episodio hot di cui è stato protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi spagnola ha fatto il giro del web. Gli autori di Superviventes – questo il nome del programma – hanno scelto di mandare in onda il video della scena in cui si vedeva nitidamente l’ex tronista intento a fare sesso con Violeta Mangriñan, altra concorrente del reality spagnolo.

Le immagini non solo hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori spagnoli, ma anche gli utenti italiani. Soprattutto quelli appassionati del programma di Maria De Filippi, che ricordano bene le avventure di Fabio prima nelle vesti di corteggiatore e poi passato sul trono.

Fabio Colloricchio, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola

Fabio Colloricchio Violeta sesso | La reazione di Violeta

Il giorno dopo della scena andata in onda in Spagna è stata lei, Violeta, a rompere il silenzio e a commentare il fatto. Confidandosi con un’altra concorrente, Violeta – reduce anche lei dal programma clone di Uomini e donne in salsa spagnola – ha rincarato la dose: “Dalla cintura in giù è il top. Se è stato così bello qui sull’isola su un tappetino, immagina fuori come può essere…”.

Fabio Colloricchio Violeta sesso | Prima volta nella storia del programma

A scioccare i telespettatori e la produzione del programma è stato il fatto che i due fossero ben consci delle telecamere che li seguono praticamente dappertutto, eppure non si sono fatti scrupoli e hanno consumato un rapporto senza minimamente preoccuparsi della cosa.

La produzione fa sapere che mai era successo in modo così esplicito che due naufraghi si lasciassero andare a una scena simile: “In passato anche altri concorrenti facevano buon uso del tempo sull’Isola, ma finora non avevamo mai visto due ‘naufraghi’ avere un rapporto sessuale completo senza preoccuparsi delle telecamere. Queste sono le immagini più forti della storia del programma!”.

Il tronista Fabio Colloricchio fa sesso in tv: il video diventa virale | VIDEO