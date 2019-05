Denis Dosio, l’influencer che “vizia” le ragazzine italiane

Denis Dosio chi è | Età | Anni | Instagram | YouTube | Twitter | Vita privata

Con 255mila followers su Instagram, quasi tremila iscritti sul suo canale Youtube, Denis Dosio può essere a pieno diritto definito un influencer di nuova generazione.

Ma chi è il giovane idolo delle ragazzine italiane?

Denis Dosio chi è, età, anni

Classe 2001, Denis Dosio è nato a Forlì, ma in una storia di Instagram ha confessato di avere origini italo-brasiliane. Studia ragioneria presso l’ITC Carlo Matteucci di Forlì.

Denis Dosio agli esordi | Denis Dosio YouTube

Il suo debutto 2.0 risale al 2017, quando il giovane decide di aprire un canale Youtube dove poter parlare di sé, dei suoi interessi trovando un improvviso forte riscontro da parte del pubblico femminile più giovane.

Denis Dosio e Luca Vittozzi

Il successo arriva però per vie traverse, grazie al suo amico Luca Vitozzi, uno dei papabili concorrenti del docu-reality anni 60 di Rai 2 “Il Collegio”. Bocciato a un test di storia italiana Vittozzi non è riuscito a entrare nel programma ma è riuscito comunque a sfruttare i riflettori usandoli per accrescere non solo la sua popolarità ma anche quella del suo amico Denis Dosio. Poche settimane e boom di followers sui social.

Vitozzi, apparso spesso sulle Stories Instagram di Dosio, non era riuscito entrare a causa di un pessimo compito di storia italiana. Alla domanda “Cos’è la Costituzione?”, il giovane romagnolo ha infatti risposto “La Costituzione”.

Social Instagram Twitter Youtube

Le chiama “viziatine o viziosette”, le numerosissime ragazze che letteralmente impazziscono per lui sui social. A ogni foto spesso in pose anche osé parte la valanga di commenti femminili.

Il suo profilo social, ormai aziendale, è costellato di scatti quotidiani tra scatti sexy e provocatori. Proprio provocare le sue follower è lo scopo del giovane influencer che non perde occasione per mostrare i suoi muscoli frutto di tante ore in palestra come lui stesso sottolinea ogni 3×2.

Denis Dosio Fidanzata

Dopo aver rassicurato le sue fan, ovviamente attraverso i social, di non essere assolutamente fidanzato, Dosio si è lanciato anche in un possibile identikit della donna ideale per lui: bassa, bionda e “ben messa”.

Curiosità

Adora la televisione, soprattutto le trasmissioni Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello come più volte sottolinea nelle interviste. Le signore di Mediaset drizzino le orecchie.

Trascorre molto tempo in palestra, tre volte a settimana ed è molto orgoglioso dei risultati ottenuti. Vorrebbe diventare un attore e nelle sue stories spesso si diverte a recitare famosi ruoli del cinema.

Le sue serie tv preferite sono Teen Wolf, The Vampire Diaries e The Originals. Fin da piccolo lo chiamano Tidula.

Ha avuto un sacco di gatti, tutti morti. Il suo libro e film preferito oggi è After, di Anna Todd. Ama viaggiare. I suoi posti preferiti sono l’Etiopia e il Brasile.

Ama l’inglese. Ama le donne con un bel c*lo.

Denis Dosio | Barbara D’Urso

Non si è lasciata sfuggire un ospite di tale portata social Barbara D’Urso che nella puntata del 30 maggio 2019 ha voluto Denis Dosio a “Pomeriggio Cinque”. Il giovane youtuber si è mostrato subito disinvolto e disinibito di fronte le telecamere, anche troppo.

Qualche minuto di diretta e Dosio si è tolto la camicia lasciando presentatrice e ospite interdetti. “Lo faccio per le mie piccole fan, le mie viziatine. Devo viziare anche te”, ha detto in studio rivolto a Barbara D’Urso.

L’approccio televisivo non è passato inosservato agli occhi di Lory del Santo che vorrebbe già scritturarlo per la prossima stagione di “The Lady“.

