Crisi Governo | Governo news | Di Maio news | M5s news | Salvini news

Crisi Governo – Il risultato delle elezioni europee ha aperto uno scontro interno al Movimento 5 stelle, culminato il 29 maggio 2019 nell’annuncio da parte di Luigi Di Maio di un voto sulla sua leadership. Ieri, 30 maggio, si è tenuto il voto su Rousseau, che ha visto la riconferma della leadership di Luigi Di Maio con l’80 per cento dei voti (Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul caso).

Contestualmente, ieri è stata emessa la sentenza sul caso Rixi. Il viceministro leghista è stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato nel contesto del processo per le “spese pazze” nella Regione Liguria [qui il riassunto del caso Rixi].

Crisi all’interno di M5s: Di Maio chiede il voto su Rousseau

> Il potere per il potere: così il M5S ha cambiato pelle in un anno. Una fotografia (L’editoriale di G.Gambino)

Governo news – L’esito della consultazione online su Di Maio ha parzialmente sventato una possibile crisi di governo. Il voto è arrivato in un momento particolarmente delicato: sulla scia del successo elettorale, il vicepremier leghista Matteo Salvini preme per avere maggiore potere rispetto al suo alleato. (Qui le ultime notizie sul governo)

Chi difende Di Maio e chi chiede un passo indietro

A un anno dall’insediamento dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, le acque nell’esecutivo sono comunque agitate.

Matteo Salvini: “O si va avanti con questa squadra o si torna al voto”

Le parole di Matteo Salvini su Rixi

Ieri Matteo Salvini ha commentato la condanna di Edoardo Rixi: “Ringrazio Edoardo Rixi per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute”.

Tutti i dettagli

M5s news | Il voto su Di Maio

Di Maio è stato confermato con 44.849 sì e 11.278 no e con l’80% dei voti come riportato sul Blog delle Stelle, il sito di riferimento del Movimento 5 Stelle.

Il Blog delle Stelle è stata data notizia anche di un record mondiale di partecipazione al voto online per una forza politica in un solo giorno. Le preferenze espresse sono state 56.127.

“Oggi su Rousseau – si legge nel post che annuncia la conferma di Di Maio – si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle ‘urne’, che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l’80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il Movimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica”.

Qui i dettagli.

Crisi Governo | Le dimissioni di Paragone

Ad acuire lo scontro all’interno del Movimento e a dare un segnale forte contro la leadership di Di Maio era stato il senatore Gianluigi Paragone.

M5s, il senatore Paragone annuncia le sue dimissioni

Paragone attacca Di Maio: “Non può ricoprire 3-4 incarichi”

L’esponente dei 5 Stelle il 29 maggio ha consegnato al capo dei 5 Stelle le sue dimissioni dopo aver criticato l’elevato numero di incarichi nelle mani di Di Maio.

M5s news | Gli attacchi interni

Paragone non è stato l’unico ad attaccare il leader pentastellato. A chiedere a Luigi Di Maio di rinunciare a una delle sue cariche per risolvere la crisi del movimento è stato anche la senatrice M5S Elena Fattori.

Di Maio news – Il problema quindi sembra risiedere principalmente nel numero di cariche che Luigi Di Maio ricopre e che non gli permettono di gestire il Movimento e di risolverne i problemi.

Le elezioni europee hanno infatti evidenziato un crollo della base dei 5 Stelle, penalizzati non solo dall’astensionismo ma anche da un cambio di preferenza di molti elettori.