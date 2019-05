Crisi Governo | Di Maio news | M5s news | Salvini news | Oggi 30 maggio

Crisi Governo – Sono passati cinque giorni dalle elezioni europee il cui risultato ha aperto una crisi interna al Movimento 5 stelle.

Oggi 31 maggio si capiscono i nuovi equilibri all’interno della maggioranza giallo-verde.

> Segui tutti gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo

Crisi governo | Rousseau

All’indomani della riconferma della leadership di Luigi Di Maio con l’80 per cento dei voti sulla piattaforma Rousseau, probabilmente i vice premier Di Maio e Salvini si incontreranno per discutere della tenuta politica dell’Italia.

Caso Rixi

La maggioranza di governo è messa duramente alla prova. Da una parte è stata messa in dubbio la leadership pentastellata di Luigi Di Maio.

Dall’altra la Lega si trova travolta da nuovi affaire giudiziari che hanno portato alla condanna del vice ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi per peculato nel contesto del processo per le “spese pazze” nella Regione Liguria [qui il riassunto del caso Rixi].

Crisi governo | Lettera Ue

Il momento è delicato anche per questioni economiche: oggi 31 maggio è la deadline per il governo italiano per la risposta alla lettera di richiamo inviata da Bruxelles sull’eccessivo debito pubblico il 29 maggio.