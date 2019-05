Concorso Navigator 2019 | Ammessi prova selettiva | Date | Requisiti | Anpal | Stipendio

Concorso Navigator – È uno dei posti di lavoro più ambiti degli ultimi mesi: stiamo parlando del Navigator, figura nata insieme al reddito di cittadinanza, con il compito di affiancare i Centri per l’impiego nella ricerca e selezione di un lavoro per tutti i beneficiari del sussidio.

L’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) ha pubblicato nei mesi scorsi un bando di selezione per un totale di circa 3.000 Navigator. Il bando è scaduto mercoledì 8 maggio alle ore 12: in tutto sono giunte circa 79mila domande, per la maggior parte da Campania e Sicilia (qui tutti i dettagli).

Lo scorso 30 aprile, a circa dieci giorni dalla pubblicazione del bando Anpal erano già 38mila le candidature giunte per partecipare al concorso. Ma come si diventa Navigator? Quali sono le date della prova selettiva?

Qui di seguito tutte le ultime notizie e le informazioni sulle mansioni, il bando di concorso, i requisiti e lo stipendio del Navigator.

Concorso Navigator: cosa studiare? Ecco come prepararsi alla selezione del concorso

Concorso Navigator | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – L’elenco degli ammessi alle prove selettive – Erano in tutto 79mila le domande di partecipazione al concorso Navigator inviate ad Anpal. Alla fine, però, i candidati ammessi sono 53.907 (per un totale di 2.980 posti disponibili). La scrematura è stata dovuta, oltre per la mancata soddisfazione dei requisiti previsti dal bando, anche perché il totale degli ammessi doveva rispettare un rapporto di 1 a 20 tra le posizioni disponibili e il numero di candidature pervenute su base provinciale. Qui i dettagli sull’elenco degli ammessi.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – Pubblicate le date delle prove selettive – Dopo settimane di costante attesa, finalmente le migliaia di candidati al concorso per Navigator di Anpal hanno ricevuto notizie sulle date delle prove. Queste infatti si terranno a Roma, nella zona della Fiera, il 18, 19 e 20 giugno 2019. Qui tutti i dettagli.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Proteste dei precari Anpal, ancora stallo sul concorso Navigator – Da giorni sono in corso le proteste di alcune centinaia di lavoratori precari dell’Anpal, l’agenzia che dovrebbe occuparsi – tra le altre cose – anche di gestire l’organizzazione delle prove selettive per i quasi 3mila posti da Navigator. I lavoratori dell’Anpal, che chiedono la stabilizzazione della loro posizione lavorativa, stanno dunque al momento boicottando l’organizzazione delle selezioni. Ed è anche per questo motivo che slitta la pubblicazione delle date dei test. Qui tutti i dettagli.

AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO – Cresce l’attesa per la pubblicazione delle date della prova selettiva – A una settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso Navigator, i candidati aspettano con ansia la pubblicazione degli elenchi degli ammessi. Come anche la data della prova, che dovrebbe tenersi indicativamente a giugno a Roma. Qui tutti i dettagli.

Concorso Navigator | Il bando di concorso

L’agenzia del lavoro ha pubblicato il bando di concorso pubblico tramite il quale verranno reclutate queste nuove figure professionali che hanno il compito di affiancare i destinatari del sussidio economico di contrasto alla povertà. A gestire le assunzioni saranno Anpal, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e i centri per l’impiego delle regioni.

Come anticipato, i navigator verranno quindi assunti da Anpal Servizi S.p.A. grazie ad uno stanziamento governativo di 500 milioni di euro come previsto dal Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.

Le domande possono essere presentate entro l’8 maggio 2019 alle ore 12.

Concorso Navigator | Requisiti

Quali sono i requisiti per accedere al bando?

Questi tutor del reddito di cittadinanza sono incaricati, dopo un periodo di formazione di circa 6-8 mesi, di seguire personalmente il beneficiario del sussidio e di assisterlo nella ricerca di un lavoro o di un’opportunità formativa o di reinserimento professionale. Non solo: la funzione del navigator sarà anche quella di controllo che il beneficiario rispetti tutte le regole relative al Patto per il lavoro e l’inclusione sociale.

Il concorso sarà rivolto ai laureati magistrali nelle seguenti discipline:

Economia,

Scienze della politica

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Sociologia

Scienze dell’educazione

Servizio sociale e politiche sociali

Psicologia

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

Scienze pedagogiche

Concorso Navigator | Selezione e prove d’esame

La selezione si basa su un test a risposta multipla su cultura generale cultura generale, logica, informatica, politiche del lavoro, reddito di cittadinanza, contratti, istruzione e formazione, regolamento del mercato del lavoro, economia aziendale e test psicoattitudinali.

Inoltre gli aspiranti navigator dovranno conoscere la normative sul lavoro ed essere in grado di stilare un bilancio sulle conoscenze del disoccupato; il tutor dovrà anche essere in grado di muoversi abilmente nel mondo del lavoro territoriale.

Il punteggio totale di ciascun candidato viene ottenuto valutando le risposte fornite con un punto per ogni risposta esatta, zero punti per la mancata risposta e una penalizzazione di 0,4 punti in caso di risposta sbagliata.

I candidati che ottengono un punteggio minimo di 60/100 passano il test sono idonei ad accedere alla graduatoria, che è su base provinciale.

Le graduatorie ufficiali saranno pubblicate entro 7 giorni dalla conclusione dell’ultima sessione d’esame, mentre gli idonei non vincitori – coloro cioè che avranno realizzato un punteggio di almeno 60/100 ma non risultano primi nella graduatoria della specifica provincia in cui si sono candidati – avranno la possibilità di essere contattati nei 24 mesi successivi al concorso navigator dai Centri per l’impiego per ricoprire altre posizioni.

Qui di seguito la ripartizione regione per regione e i posti assegnati alle diverse province:

Abruzzo (54 posti)

Chieti 15

L’Aquila 14

Pescara 14

Teramo 11

Matera 12

Potenza 19

Catanzaro 30

Cosenza 60

Crotone 21

Reggio Calabria 47

Vibo Valentia 12

Avellino 24

Benevento 16

Caserta 80

Napoli 274

Salerno 77

Bologna 40

Ferrara 13

Forlì‐Cesena 14

Modena 25

Parma 18

Piacenza 10

Ravenna 14

Reggio Emilia 18

Rimini 13

Gorizia 6

Pordenone 9

Trieste 10

Udine 21

Frosinone 21

Latina 30

Rieti 12

Roma 195

Viterbo 15

Genova 39

Imperia 9

La Spezia 8

Savona 10

Bergamo 38

Brescia 50

Como 18

Cremona 16

Lecco 12

Lodi 12

Mantova 20

Milano 76

Monza Brianza 27

Pavia 22

Sondrio 10

Varese 28

Ancona 17

Ascoli Piceno 8

Fermo 6

Macerata 11

Pesaro‐Urbino 13

Campobasso 10

Isernia 3

Alessandria 16

Asti 8

Biella 6

Cuneo 16

Novara 12

Torino 107

Verbano‐Cusio‐Ossola 4

Vercelli 7

Bari 78

Barletta‐Andria‐Trani 28

Brindisi 21

Foggia 41

Lecce 45

Taranto 35

Cagliari 41

Nuoro 12

Oristano 12

Sassari 25

Sud Sardegna 31

Agrigento 35

Caltanissetta 24

Catania 100

Enna 13

Messina 45

Palermo 125

Ragusa 21

Siracusa 31

Trapani 35

Arezzo 12

Firenze 40

Grosseto 9

Livorno 16

Lucca 16

Massa-Carrara 10

Pisa 18

Pistoia 13

Prato 9

Siena 9

Perugia 24

Terni 9

Aosta 6

Belluno 4

Padova 25

Rovigo 9

Treviso 22

Venezia 27

Verona 32

Vicenza 23

I 20 posti rimanenti sono destinati al Trentino Alto Adige con una procedura separata.

Concorso Navigator | Stipendio

Per quanto riguarda sia la tipologia contrattuale che l’importo dello stipendio che spetterà ai navigator, l’inquadramento avviene tramite contratti a tempo determinato della durata di due anni, della durata fino al 30 aprile 2021.

Quanto invece alla retribuzione dei navigator, essa oscillerà intorno ai 30.938 euro lordi l’anno (più 300 euro al mese di rimborso spese), pari quindi a circa 1.700/1.800 netti al mese.

Il presidente in pectore di Anpal, il professor Domenico Parisi ha detto che i navigator entreranno in campo tra maggio e giugno.