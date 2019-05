CIAO DARWIN STREAMING 31 MAGGIO – Questa sera va in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin, intitolata Darwin di Donatello. Il nome è un chiaro riferimento alla premiazione cinematografica David di Donatello (tutta italiano) e, come se fosse una vera premiazione, Ciao Darwin ha intenzione di consegnare dei premi.

Bonolis infatti, insieme alla redazione, ha selezionato una serie di personaggi che hanno lasciato un marchio in quest’ottava edizione. Che si siano contraddistinti per cultura, intelligenza o simpatia poco importa. Tutti gareggeranno per alcune categorie del premio: la miglior performance, il personaggio dell’anno, il miglior look, il premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

Tutte le anticipazioni dei Darwin di Donatello

E chi sarà Madre Natura? Tornerà la bella Sara Croce, modella italiana già comparsa ad aprile.

Ma dove vedere Ciao Darwin? Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin streaming 31 maggio | Dove vedere in Tv

Ciao Darwin va in onda con l’ultima puntata, una raccolta dei migliori personaggi di quest’edizione. Il programma va in onda in prima serata su Canale 5, il canale ammiraglio di Mediaset che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole vedere Canale 5 in HD può trovarlo al tasto 505 del decoder. Inoltre, chi ha un abbonamento Sky può trovarlo al tasto 105.

Ciao Darwin streaming 31 maggio | Dove vedere in streaming

Chi invece non può seguire in televisione Ciao Darwin, ma vuole comunque guardarlo in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming infatti mette a disposizione gratuita dell’utente i contenuti in onda su Canale 5. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche utilizzando Facebook, e poi potrete accedere ai contenuti.

C’è di più. Chi questa sera ha da fare può recuperare Ciao Darwin anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

Ciao Darwin va in onda venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.