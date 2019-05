CIAO DARWIN ANTICIPAZIONI 31 MAGGIO – Ciao Darwin ormai è giunto al termine. Il programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha concluso la sua stagione televisiva, tra alti e bassi (e tantissime polemiche). Quella che va in onda stasera è una puntata speciale, intitolata i Darwin di Donatello, una raccolta dei migliori momenti di quest’edizione 2019.

Cosa aspettarsi da quest’ultima puntata? Vediamolo insieme.

Ciao Darwin anticipazioni 31 maggio | Concorrenti

Ciao Darwin vuole dare un po’ di spazio a quei concorrenti che nell’arco di dieci puntate hanno saputo lasciare un segno. Che sia per forza, intelligenza, cultura, seduzione o simpatia, i concorrenti selezionati per i Darwin di Donatello saranno riproposti al pubblico con la fidata conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I migliori saranno eletti vincitori.

I Darwin di Donatello sono divisi per categorie: abbiamo la miglior performance, il personaggio dell’anno, il miglior look, il premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

Nella prima puntata ha vinto il mondo dello shock, mentre la seconda è stata vinta dal Gay Pride. La terza puntata tra Cime e Rapa è stata vinta dalla prima, la quarta puntata tra Giuliette e Messaline hanno vinto le Giuliette.

E ancora tra Belli e Brutti hanno vinto i primi, poi hanno trionfato i Nati Vecchi (sui Finti Giovani) e la Juve ha battuto gli anti-juventini.

Le ultime due puntate hanno visto trionfare la Tv contro il web e i Mutanti contro gli umani.

Ciao Darwin anticipazioni 31 maggio | Madre Natura

Inoltre, per questa puntata speciale di Ciao Darwin torna una madre natura molto apprezzata dal pubblico per quest’edizione 2019: si tratta di Sara Croce, modella italiana.

In quest’edizione di Ciao Darwin abbiamo visto una madre natura diversa quasi per ogni puntata: Ema Kovac è stata l’unica – oltre Sara – a essere riproposta in due puntate diverse.

Quali saranno i personaggi premiati durante questi Darwin di Donatello? Non vi resta che collegarvi su Canale 5 questa sera venerdì 31 maggio 2019 in prima serata per scoprirlo.