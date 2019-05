Chiara ferragni annuncia il World Tour e lancia le sue T-Shirt

Chiara Ferragni tour t shirt

Chiara Ferragni andrà in tour, come le vere pop star. La fashion blogger di Cremona ha annunciato un vero e proprio World Tour che la porterà in giro per il mondo per la presentazione della sua capsule colletcione Lancome x Chiara Ferragni.

L’influencer più famosa d’Italia toccherà diverse città e per l’occasione ha pensato di lanciare una linea di t-shirt. L’edizione limitata di magliette è acquistabile esclusivamente sul sito della Chiara Ferragni collection.

Chiara Ferragni e la sua linea make up di Lancome

La collezione comprende tre versioni diverse di t-shirt: una bianca, una nera e una grigia. La linea si ispira alle classiche magliette delle band. E, infatti, la prima t-shirt con il volto di Chiara Ferragni è apparsa sui social della fashion blogger all’indomani della tappa milanese dei Backstreet Boys.

In quell’occasione, Chiara aveva mostrato ai suoi milioni di follower un capo della linea che le fan potranno acquistare sul suo sito. La capsule collection di t-shirt è glamour e riprende esplicitamente lo stile glitterato di Chiara Ferragni.

Sulle magliette sono presenti due foto iconiche della fashion blogger, mentre sul retro compaiono le date del World tour. La prima tappa è prevista per il 7 giugno, quando Chiara Ferragni arriverà a Roma. Poi sarà la volta di Los Angeles, il 13 giugno, il 24 sarà ad Amsterdam, il 26 Francoforte e il 28 a Madrid.

Chiara sarà in giro per il mondo per presentare la sua prima linea di make up. La capsule collection Lancôme x Chiara Ferragni comprende una palette (quattro rossetti, quattro ombretti, un blush, tre highlighters e un lucidalabbra), tre rossetti Absolu Mademoiselle Shine, tre lip gloss Absolu Lacquer e un mascara Hypnôse Drama.

La sorpresa di Chiara Ferragni su Instagram ai suoi fan | VIDEO

“Ho pensato di abbinare al progetto Lancôme x Chiara Ferragni una collezione in limited edition di t-shirt ispirate ai miei idoli musicali”, ha detto la fashion blogger. “Spero davvero che alla gente piaccia indossarle tanto quanto mi è piaciuto crearle”.

Per avere questo pezzo unico, basterà andare sullo shop e acquistare questo capo dell’edizione limitata. Il costo è di 95 euro.