Chiara Ferragni annuncia il suo World tour. Come una vera pop star, la fashion blogger di Cremona si appresta a girare il mondo per presentare la sua capsule collection Lancome x Chiara Ferragni.

L’influencer più famosa d’Italia ha pubblicato una storia sul suo account Instagram e ha postato una serie di foto per rivelare ai suoi milioni di follower le date della tournée. Nel farlo ha anche lanciato un gadget speciale. Si tratta di una T-Shirt speciale, una T-Shirt da veri fan.

Chiara Ferragni T-Shirt prezzo | Le date

“Ragazzi, è ufficiale: per il lancio della mia Lancome x Chiara Ferragni” ci sarà un tour mondiale dove vi incontrerò e vi abbraccerò. Queste sono le date: 7 giugno Roma, 13 giugno Los Angeles, 24 giugno Amsterdam 26 giugno Francoforte, 28 giugno Madrid”, scrive l’influencer.

Sui dettagli rispetto ai luoghi precisi in cui si terranno gli incontri, Chiara Ferragni rimanda a un secondo momento. Poi aggiunge ancora: “Per celebrare questo tour mondiale sto lanciando una edizione limitata di T-shirt concerto”. Per acquistare le magliette, la fashion blogger rimanda al sito.

Nell’area shop del sito di Chiara Ferragni si trovano le T-Shirt sia in versione da donna che in versione uomo. “Ho pensato di abbinare al progetto Lancôme x Chiara Ferragni una collezione in limited edition di t-shirt ispirate ai miei idoli musicali”, spiega Chiara Ferragni, “Spero che chi deciderà di indossarla, si divertirà come io mi sono divertita a realizzarla”.

Accedendo allo shop ci si troverà davanti a pochi modelli: due crop top per le donne e una T-Shirt per gli uomini. I colori disponibili sono bianco, nero e grigio. Sulla parte anteriore del capo si trovano due foto iconiche della fashion blogger, mentre sul retro sono stampate le date del World tour. Quanto costano le T-Shirt? 95 euro. Tantino per una maglietta, ma è pur sempre Chiara Ferragni.