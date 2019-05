Chiara Ferragni Fedez sexy – Come di consueto, Fedez e Chiara Ferragni hanno regalato ai loro fan momenti di vita privata e intimità senza troppi scrupoli. E stavolta non è neanche mancato un siparietto sexy.

In una story pubblicata sul suo profilo Instagram dalla blogger, si vede il marito toccarle il seno durante uno spostamento in macchina a Los Angeles: il rapper, evidentemente annoiato dal viaggio, dà una toccatina alla moglie seduta nel posto accanto ed evidentemente distratta.

La coppia infatti è partita per l’America insieme al figlio Leone. Tra un impegno di lavoro e l’altro, non hanno mancato di concedersi ai loro follower: per la Ferragni si parla di oltre sedici milioni di seguaci mentre per il rapper 8 milioni.

Nella story pubblicata sul social network fotografico,Fedez si diverte a fare i dispetti alla blogger cremonese intenta a guardare il panorama fuori dal finestrino. Una volta accortasi della palpatina, la Ferragni sobbalza e si gira immediatamente verso il marito.

Lei lo rimprovera ma lo fa in maniera divertita poi quando si accorge della presenza dello smartphone scoppia in una sonora risata. Tra i due sembra esserci sempre più complicità e proprio nei giorni scorsi la Ferragni ha dichiarato che vorrebbe al più presto un secondo figlio.

Chiara Ferragni Fedez sexy: ecco la foto