BALLANDO CON LE STELLE STREAMING FINALE – Venerdì 31 maggio 2019 va in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Il talent show nemico di Amici di Maria De Filippi giunge al termine di venerdì anziché di sabato (giorno dedicato alla sua messa in onda).

Chi vincerà l’ambita coppia di Ballando con le stelle? E quali saranno gli ospiti dell’ultima serata?

Le anticipazioni della finalissima di Ballando con le stelle

Sei sono le coppie rimaste in gara: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara di Vaira, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Angelo Russoe Anastasia Kuzmina e poi Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

Tutti i finalisti di Ballando con le stelle

A valutare le esibizioni sarà ancora una volta la spietata giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Ospite speciale della serata è l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Ivan Cottini.

Ma dove seguire Ballando con le stelle per il suo ultimo appuntamento dell’edizione 2019?

Ballando con le stelle streaming finale | Dove vedere in tv

Dove vedere la finale di Ballando con le stelle? Semplice, il programma va in onda su Rai 1 che trovate al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD.

Inoltre, se avete un abbonamento Sky, potete trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

Ballando con le stelle streaming finale | Dove vedere in diretta streaming

Non volete seguire il talent show in tv, ma potete farlo in streaming? Nessun problema, la Rai ha pensato anche a questo. Chi dispone di tablet, pc e smartphone sarà felice di sapere che esiste una piattaforma chiamata RaiPlay, la quale mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito i contenuti in onda sulla Rai. Tutto quello che dovete fare è registrarvi (anche tramite Facebook) e poi usufruire dei contenuti.

Se questa sera avete programmi (del resto è venerdì) e non potete seguire in diretta tv o streaming Ballando con le stelle, potete recuperare la finale anche in un secondo momento dalla messa in onda grazie alla funzione on demand.

Ballando con le stelle va in onda con la finalissima venerdì 31 maggio 2019 alle ore 21:30 su Rai 1.