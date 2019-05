BALLANDO CON LE STELLE ANTICIPAZIONI FINALE – Questa sera, venerdì 31 maggio 2019, va in onda la puntata finale di Ballando con le stelle. Il talent show condotto da Milly Carlucci arriva al capolinea. Chi otterrà la vittoria? Sono sei le coppie ancora in gara, ma soltanto una potrà portare a casa il premio.

Il dancing show vedrà un’ultima puntata piena d’emozioni, alimentata dalle incursioni di Robozao e i commenti di Roberta Bruzzone.

Quali sono le anticipazioni della finale di Ballando con le stelle? Vediamolo insieme.

Ballando con le stelle anticipazioni finale | Chi vincerà?

La scorsa settimana Ballando con le stelle ha dato doppio appuntamento al suo pubblico. Venerdì 24 e sabato 25 sono andate in onda le due semifinali che hanno visto passare direttamente in finale sei coppie di ballerini.

Eliminati suor Cristina ed Enrico Lo Verso, in gara sono rimasti a contendersi la coppa del talent show: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara di Vaira, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Angelo Russoe Anastasia Kuzmina e poi Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

Tutti i concorrenti di Ballando con le stelle

Come sempre, le loro esibizioni saranno valutate dall’implacabile giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle anticipazioni finale | Ospiti

Come in ogni puntata, anche la finale di Ballando con le stelle farà posto a un ospite speciale. Quello del 31 maggio 2019 è Ivan Cottini: il ballerino affetto da sla è un simbolo di coraggio e la sua esibizione si preannuncia emozionante. Ivan Cottini sarà il ballerino per una notte di Ballando che dimostrerà come la danza possa andare oltre i limiti della fisicità e sfociare nella poesia. Ivan è conosciuto per essere un ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi (avversario negli ascolti di Ballando con le stelle).

Chi porterà a casa la coppa di Ballando con le stelle? Per scoprirlo, non ci resta che sintonizzarci su Rai 1 questa sera 31 maggio 2019 alle ore 21:30.

