Ballando con le stelle 2019 vincitore | Finale | 31 maggio | Chi ha vinto

BALLANDO CON LE STELLE 2019 VINCITORE – Stasera venerdì 31 maggio va in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Il talent show è condotto da Milly Carlucci e ha visto arrivare in finale sei coppie.

Il dancing show farà spazio ancora una volta alle incursioni del robot Robozao e ai commenti di Roberta Bruzzone, così come lascerà alla giuria l’arduo compito di scegliere chi meriterà, tra i concorrenti in gara, la vittoria.

Di seguito vediamo la classifica del podio di Ballando con le stelle 2019:

Ballando con le stelle 2019 vincitore | Le coppie in gara | Ospiti

Quali sono i concorrenti arrivati alla finalissima di Ballando con le stelle? La giuria ha selezionato in semifinale i seguenti concorrenti divisi per coppie: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara di Vaira, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Angelo Russoe Anastasia Kuzmina e poi Milena Vukotic con Simone Di Pasquale.

Le esibizioni dei concorrenti in onda su Rai 1 saranno valutate ancora una volta dalla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

L’ultimo ballerino per una notte dell’edizione 2019 di Ballando con le stelle è Ivan Cottini, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi; quello stesso talent show dal quale Milly Carlucci in un’intervista ha preso le distanze: “Noi mescoliamo tanti generi: il varietà, lo sport e la narrazione. I paragoni con altri non mi destabilizzano. La singolar tenzone tra me e lei è frutto dei giornali: la sfida è tra network”.

E chi ha spesso parlato di rivalità tra le due conduttrici (sicuramente negli ascolti), la Carlucci ha risposto: “Con Maria ci siamo sentite: c’è stima e simpatia. L’avrei voluta come ballerina per una notte e lei era divertita. Ma era in onda fino a pochi giorni fa. Non poniamo limiti per il futuro, magari un collegamento tra le reti”.

Ballando con le stelle 2019 vincitore | Finalisti

Chi arriverà questa sera in finale per puntare alla vittoria? Abbiamo sei coppie ancora in gara che si sfideranno per vincere.

Milena Vukotic, accompagnata da Simone Di Pasquale, è vista da tutti come la vincitrice morale di questa edizione. A 84 anni, la grande attrice ha incantato il pubblico al punto che Carolyn Smith l’ha paragonata a Carla Fracci.

In finale arriva anche Ettore Bassi con Alessandra Tripoli, la coppia favorita per la vittoria dell’edizione 2019 di Ballando con le stelle.

Terza finalista è Nunzia De Girolamo insieme a Raimondo Todaro. I giudici non l’avrebbero voluti in finale, invece il pubblico sì. L’ex deputata è entrata spesso nel mirino della giuria che l’ha aspramente criticata e lei ha sempre risposto per le rime.

Un’altra coppia in finale è quella di Lasse Matberg e Sara Di Vaira, una coppia di outsider che ha visto cimentarsi sulla pista da ballo il sex symbol norvegese.

Poi abbiamo Dani Osvaldo e Vera Kinnunen in lizza per la vittoria, una delle coppie più chiacchierate di quest’edizione dato il grande feeling dimostrato sul palcoscenico.

Infine abbiamo Angelo Russo che balla insieme ad Anastasia Kuzmina.