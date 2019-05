Ascolti tv ieri sera | Dati Auditel | Share | Programmi | Rai | Mediaset

ASCOLTI TV IERI SERA DATI AUDITEL – Gli ascolti tv sono un tema che appassiona moltissimi telespettatori. Sono tanti infatti gli appassionati che amano confrontare i programmi televisivi non soltanto in base al contenuto e agli argomenti trattati, ma anche in base al successo. E i dati Auditel, da questo punto di vista, sono il metro ideale per quantificare quanto una trasmissione sia amata dal pubblico da casa.

Per questo motivo, ogni giorno la battaglia per gli ascolti tv della serata precedente è motivo di discussione sul web. Tanti infatti gli utenti che si confrontano sulle percentuali dello share e sui dati del numero di telespettatori di un programma.

Un tema, quello degli ascolti tv, che è essenziale anche per le emittenti stesse: è con essi infatti che si misura il successo di un programma e la possibilità di riproporlo in futuro.

In questo articolo, ogni giorno a partire dalle 10, troverete tutti i dati Auditel sullo share e sugli ascolti dei programmi tv di ieri.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 30 maggio 2019

Una serata ricca di colpi di scena: Rai 2 ha proposto un talent, Rai 1 una miniserie con un attore molto amato dal pubblico e Canale 5 ha scelto la musica. Chi ha vinto la battaglia degli ascolti?

Pare proprio che il merito sia andato ancora una volta a Luca Zingaretti, ma questa volta non per Montalbano: ebbene sì, il caro Zingaretti si è calato nelle vesti di poliziotto, ma non quello siciliano ideato da Camilleri. Ha interpretato Alberto Lenzi nella miniserie Il giudice meschino, totalizzando 4.488.000 spettatori con il 22.4% di share. Un grande successo che conferma Zingaretti la stella di Rai 1.

The Voice of Italy ha scelto il giovedì al martedì per la messa in onda della semifinale, ma gli ascolti non ne hanno giovato: il talent infatti ha coinvolto 1.385.000 spettatori sottolineandone il rapido declino.

Su Canale 5 invece All Together Now ha raccolto 2.398.000 persone agli ascolti.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 29 maggio 2019

È stata una serata molto combattuta quella degli ascolti televisivi di ieri, 29 maggio. Alla fine, a spuntarla è stata Barbara D’Urso con il suo Live – Non è la D’Urso, seguito da 3.184.000 persone, con uno share del 19 per cento, grazie soprattutto al tema del matrimonio di Pamela Prati, con tante nuove rivelazioni.

Delude invece Rai 1 con il film Nemiche per la pelle, che ha ottenuto solo il 12 per cento di share, con 2.868.000 spettatori. Su Rai 3, invece, ottimo risultato di Chi l’ha visto?, che ottiene 2.133.000 spettatori (9,9 per cento) grazie anche all’annuncio della presenza in studio proprio di Pamela Prati. Benissimo, come sempre, anche il calcio in chiaro con la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal su Tv 8 (2.588.000 spettatori e 10,4 per cento).

Ascolti tv ieri sera | Auditel 28 maggio 2019

Chi ha vinto la battaglia degli ascolti ieri sera, martedì 28 maggio? Rai 1 si conferma al primo posto seppur a singhiozzo perché, rispetto ai precedenti successi, La partita del cuore ha intrattenuto soltanto 2.776.000 spettatori agli ascolti.

Rai 2 nel frattempo ha mandato in onda la terzultima puntata di The Voice of Italy, un talent che continua a non convincere gli italiani ed è in continuo declino: per la serata di ieri ha totalizzato 1.867.000 spettatori. Bene Canale 5 che ha intrattenuto 2.110.000 spettatori con Room, Italia 1 subito dietro con 1.930.000 persone agli ascolti grazie ad Avatar.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 27 maggio 2019

Grande sorpresa nella battaglia degli ascolti tv di ieri, lunedì 27 maggio: per la prima volta in questa stagione, è il Grande Fratello il programma più visto. Il reality condotto da Barbara D’Urso strappa infatti un 22,4 per cento di share, con 3.681.000 spettatori. Merito di grandi ospiti (vedi Taylor Mega) ma anche di una contro-programmazione evidentemente non all’altezza. Su Rai 1, infatti, lo speciale di Porta a Porta sulle elezioni europee non ha retto il confronto: 2.478.000 spettatori e uno share dell’11,6 per cento.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 26 maggio 2019

La vittoria per la serata di domenica 26 maggio è andata a Fabio Fazio e al suo Che Tempo Che Fa. Grandi ospiti nella serata hanno aiutato l’aumento di share (16.3%) e il programma ha totalizzato 3.877.000 spettatori. New Amsterdam su Canale 5 ha intrattenuto 2.146.000 spettatori agli ascolti e uno share dell’8.8%.

Sugli altri canali sono andati bene (ma non benissimo) anche altri programmi come NCSI – Dove eravamo rimasti su Rai 2 che ha totalizzato 1.663.000 spettatori con uno share del 6.8%.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 25 maggio 2019

Serata di vittorie in casa Mediaset: con la finalissima di Amici 18 è stato proclamato vincitore il giovane Alberto Urso. Doppia vittoria per la De Filippi, che ha anche ottenuto il primato nella battaglia per gli ascolti sconfiggendo l’avversario Ballando con le stelle. Amici 18 ha infatti ottenuto 4.804.000 spettatori agli ascolti con uno share del 27%, mentre Ballando con le stelle su Rai 1 ha interessato 4.542.000 spettatori con uno share del 21.1%.

Sugli altri canali, se la sono giocata un po’ tra loro: ad esempio, Rai 2 con The Rookie ha conquistato 1.154.000 spettatori, mentre Italia 1 con Una vita da gatto ha coinvolto 1.148.000 spettatori (5.3%): una lotta ad armi pari tutto sommato.

Ascolti tv ieri sera | Auditel 24 maggio 2019

Grande serata per quanto riguarda gli ascolti quella di ieri, venerdì 24 maggio. Rai 1, infatti, con un cambio di programmazione, schierava uno dei suoi programmi più importanti, Ballando con le stelle, per bilanciare lo strapotere di Ciao Darwin 8, arrivato alla sua ultima puntata su Canale 5. E alla fine la scelta di viale Mazzini ha pagato: i due programmi hanno chiuso praticamente alla pari per quanto riguarda gli ascoltatori, mentre sullo share ha vinto la trasmissione di Paolo Bonolis grazie alla sua lunga durata. Da segnalare invece gli ascolti deludenti anche nell’ultima puntata per la ficion L’Aquila Grandi Speranze, che era stata appositamente spostata su Rai 3.

Grande sorpresa nella battaglia degli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 maggio: per una volta, al contrario di quanto succede stabilmente in questa stagione, Rai 1 esce sconfitto dallo scontro con Canale 5. Per la prima rete nazionale, infatti, il cambio di programmazione – con l’inserimento del film Rush per onorare la morte di Niki Lauda – non ha pagato: il film è stato visto “solo” da 2.359.000 spettatori, per il 10,3 per cento di share. Vince la serata invece Canale 5, con il film Come un Gatto in Tangenziale. Ascolti leggermente al di sotto le attese, invece, per Rai 2 con The Voice of Italy.

Ascolti tv | Come funziona l’Auditel Applicando una rigorosa metodologia statistica, Auditel ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale).

Questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di “condensato” dell’intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione delle famiglie campione. I “sistemi meter” sono ormai utilizzati, per la loro affidabilità, in tutti i paesi più avanzati.

Ascolti tv | Auditel: famiglie campione Le fondamenta del progetto statistico sono costituite dalle cosiddette “Ricerche di Base”: una serie continuativa di indagini generali sulle famiglie italiane che alimentano, scandite da 7 rilevazioni mensili, una grande banca dati. Partita dopo una vasta ricerca su 41.000 casi, Auditel intervista, ogni anno, un campione di 20 mila famiglie – nella loro abitazione e non per telefono – per stimare, tra l’altro, la dotazione di apparecchiature televisive e di intrattenimento (videoregistratori, collegamenti satellitari, digitale terrestre e TV via cavo, DVD, pay-tv, ecc.).