ANA DE ARMAS CHI È KNOCK KNOCK – Ana De Armas è un’attrice e modella cubana. Nata a Santa Cruz del Norte il 30 aprile 1988, l’attrice è cresciuta a L’Avana e ha frequentato la Escuela Nacional de Arte de Cuba.

Il suo primo ruolo d’attrice è arrivato a soli 18 anni come protagonista del film Una rosa de Francia, diretto da Manuel Gutiérrez Aragón.

Ana de Armas è stata legata per tre anni a una serie televisiva, El internado, interpretando Carolina. La serie è stata trasmessa anche in italia (dal 2010 al 2012), mentre nel 2008 de Armas ha posato per l’edizione spagnola della rivista FHM.

Ana de Armas chi è Knock Knock | Carriera

Il debutto a Hollywood è arrivato nel 2015. Ha recitato al fianco di Keanu Reeves e Lorenza Izzo nel film Knock Knock, interpretando Bel, una ragazza all’apparenza innocua che seduce il protagonista e lo intrappola nelle sue grinfie.

Un altro progetto importante è Nell’ombra di un delitto, presentato al Festival di Cannes 2016.

Nel 2016, la de Armas ha recitato anche a Trafficanti del regista Todd Phillips, mentre nel 2017 ha recitato al fianco di Ryal Gosling e Harriso Ford in Blade Runner 2049. Grazia, in un’intervista, le ha chiesto com’è stato recitare con Ryal Gosling: “Se sei così fortunata da realizzarlo, è un viaggio facile. È così divertente e preparato, ti rende le cose molto semplici. E poi vuole costruire qualcosa con te, è un uomo che ama il gioco di squadra”.

Nello stesso anno, la de Armas ha recitato in Overdrive, diretto da Antonio Negret, con Scott Eastwood e Gaia Weiss.

Tra i suoi ultimi film possiamo menzionare The Informer e Yesterday.

Ana de Armas è presente anche sui social: la trovate su Instagram, dov’è seguita da oltre 1 milione di fan.

Della sua vita sentimentale sappiamo che è stata sposata con l’attore spagnolo Marc Clotet, ma poi i due hanno deciso di prendere due strade separate.