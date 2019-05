2 giugno 2019, parata per la Festa della Repubblica streaming e diretta tv: ecco dove vederla

2 giugno 2019 parata streaming – Domenica 2 giugno a Roma si svolgeranno le celebrazioni ufficiali al cospetto delle più alte cariche istituzionali in occasione del 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana.

Il cerimoniale prevede la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, la consueta parata militare lungo via dei Fori Imperiali e l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Anche chi sarà impossibilitato a venire a Roma per assistere alla sfilata delle nostre forze armate, potrà comunque non perdersela. Dove vedere quindi la parata per la Festa della Repubblica in tv? Rai? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Il 2 giugno 2019 è la Festa della Repubblica: ecco tutto quello che c’è da sapere

La Rai, come ogni anno, seguirà le celebrazioni in diretta e quindi potrete vederla in televisione. La diretta della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica verrà trasmessa in diretta dalle 9 su Rai 1.

Ogni momento potrà poi essere rivisto in streaming sul sito Rai Play.

Quest’anno il tema scelto è quello dell’”inclusione” come sottolineato da fonti del Ministero della Difesa “che vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali.

Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani”.

