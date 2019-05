Voto Rousseau Di Maio, tre attacchi hacker alla piattaforma online del M5S

Voto Rousseau hacker | Voto Rousseau Di Maio | Attacchi hacker | Piattaforma online | M5S

Voto Rousseau hacker – “Anche oggi hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote, con tre attacchi DDoS (dalle 11:17 alle 11:21, dalle 12:38 alle 11:40 e dalle 12:30 alle 13:00 circa). Non ci sono riusciti. Le performance dell’area voto di Rousseau sono rimaste intatte, a parte un debole rallentamento durato meno di mezz’ora. In passato, alcuni attacchi informatici ci hanno spinto a migliorare la nostra infrastruttura”.

Questo è quanto si legge sul blog delle Stelle in occasione del voto online sulla conferma di Luigi Di Maio a capo politico. Voto di fiducia confermato con 44.849 sì e 11.278 no e con l’80 per cento dei voti.

“Da mesi, come sapete, stiamo riscrivendo la piattaforma Rousseau aumentandone l’efficienza, la sicurezza e l’elasticità. E il risultato odierno è bella prova di forza. Certo, la strada da fare è lunga. E il sistema è ancora in fase di testing. Ma oggi, durante il primo vero test di carico reale, il sistema ha retto ed è riuscito ad assicurare la fluidità, velocità e sicurezza del voto”, si sottolinea.

Voto Rousseau hacker – La votazione degli iscritti Movimento 5 Stelle si è svolta giovedì 30 maggio sulla piattaforma online Rousseau dalle ore 10 alle 20.

Il vicepremier Luigi Di Maio aveva chiesto la consultazione sul suo ruolo dopo la sonora sconfitta delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio, che hanno visto il M5S cadere al 17,1 per cento dei consensi dal 32,7 per cento delle Politiche del 4 marzo 2018.

Voto su Rousseau, Di Maio confermato capo M5S: “Non mi monto la testa”

Di Maio dopo il voto: “È il momento dell’umiltà, saremo più forti di prima”

Crisi M5S-Di Maio, Fico: “Contrario alla votazione su Rousseau, non partecipo”

Piattaforma Rousseau, come funziona il voto